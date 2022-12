Anak Usaha Pertamina Shipping Teken 2 Kesepakatan Bisnis, Tambah Pendapatan US$6,9 Juta

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Anak usaha PT Pertamina International Shipping, PIS Pte Ltd atau PIS PL, menandatangani kesepakatan bisnis dengan PPT Energy Trading Singapore Pte Ltd (PPT) dan Pertamina International Marketing & Distribution Pte. Ltd (PIMD), anak perusahaan PT Pertamina Patra Niaga.

Kerja sama tersebut diproyeksi bisa menambah pendapatan PIS PL yang berlokasi di Singapura, senilai US$6,9 juta setahun.

“Ini juga tentunya bisa menambah portofolio bisnis PIS Singapore baik di angkutan LNG dan ship management , ke depan tentunya kerja sama ini diharapkan bisa dilanjutkan ke depan dan membuka peluang-peluang kerja sama baru lainnya,” kata CEO PIS Yoki Firnandi dikutip dari keterangan resmi, Kamis (29/12/2022).

Adapun, kerja sama dengan Pertamina International Marketing & Distribution Pte. Ltd (PIMD) bertujuan untuk melakukan pengelolaan manajemen kapal milik PIMD yang meliputi MT Eager, MT Isselia, MT Zemira secara bertahap. Kemudian setelah itu, PIS Singapura akan ditunjuk sebagai strategic logistic partner bagi PIMD.

Penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara PIS Singapura dan PIMD tersebut dilakukan oleh Managing Director PIS Singapura Brilian Perdana dan Managing Director PIMD Mohd. Iskandar Mirza.

Selain menandatangani MoU dengan PIMD, dalam kesempatan yang sama, PIS juga melakukan meneken kerja sama dengan PPT Energy Trading Singapore Pte Ltd (PPT).

PPT dan PIS menginisiasi kerja sama sebagai sesama anak usaha dalam angkutan liquified natural gas (LNG) dengan ruang lingkup meliputi angkutan kargo secara deliverty ex-ship dan menambah portofolio bisnis kedua belah pihak, rencana lifting kargo LNG dengan rute Bontang menuju Jepang/Korea/Taiwan/China.

Dalam penandatanganan MoU ini, PIS Singapura diwakili oleh Managing Director PIS Singapura Brilian Perdana dan Managing Director PPT Adi Kustanto, dengan disaksikan oleh Direktur Armada PIS M. Irfan Zainul Fikri.

Sebagai Subholding Integrated Marine Logistics, PIS terus mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan operasi yang aman dan berkelanjutan.

