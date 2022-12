Catat! Switch Over Ke-6 Manggarai, 40 Perjalanan KRL Besok Malam Dibatalkan

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak 40 perjalanan KRL Jabodetabek, Jumat (9/12/2022) hari ini, akan dibatalkan untuk menyiapkan pelaksanaan Switch Over (SO) ke-6 Stasiun Manggarai. Penyesuaian jadwal perjalanan itu akan dimulai pada malam hari sekitar pukul 22.00 WIB.



Penyesuaian jadwal perjalanan itu khusus dilakukan selama esok hari saja. Selama penyesuaian jadwal operasional KRL, Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1, dan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) akan melaksanakan switch over ke-6 di Stasiun Manggarai, Jakarta.



"Penyesuaian sebagian jadwal ini dilakukan untuk memastikan keselamatan pekerjaan dan keselamatan perjalanan kereta khususnya perjalanan commuterline yang akan melintas di Stasiun Manggarai," jelas VP Corporate Secretary KCI Anne Purba melalui siaran pers, Kamis (8/12/2022).



Untuk diketahui, pelaksanaan SO-6 itu akan mengaktifkan jalur 3 dan 4 Stasiun Manggarai sebagai optimalisasi perjalanan kereta di calon stasiun sentral tersebut.



Bedanya dengan SO-5 yang dilakukan Mei 2022 lalu, SO-6 tidak akan menyebabkan perubahan pelayanan naik dan turun pengguna KRL di Stasiun Manggarai, maupun pola operasi perjalanan KRL.



Oleh karena itu, KAI Commuter akan tetap mengoperasikan sebanyak 1.081 perjalanan KRL setiap harinya mulai pukul 04.00–24.00 WIB.



Anne menyampaikan bahwa pembangunan Stasiun Manggarai sejak awal dilakukan guna tetap melayani perjalanan kereta sebagai mobilisasi masyarakat dan merupakan lanjutan dari switch over sebelumnya.



"Oleh karena itu kami mohon maaf atas ketidaknyamanan selama proses pembangunan ini dan terimakasih kepada pengguna yang terus mendukung adaptasi pola operasi commuterline yang baru dengan berbagai masukan," ujar Anne.



Berikut jadwal perjalanan KRL terakhir khusus esok hari, Jumat (9/12/2022), sebelum dilakukannya switch over ke-6:



1. No KA 4416 - Relasi Jakarta Kota-Bogor - 22.03 WIB;



2. No 4423A - Relasi Bogor-Jakarta Kota - 20.35 WIB;



3. 5563B/5564 - Relasi Cikarang-Kampung Bandan-Cikarang - 20.44 WIB (Full Racket via Manggarai);



4. 6091/6092B - Relasi Tambun-Kampung Bandan-Bekasi - 20.49 WIB (Full Racket via Pasar Senen);



5. 6099 - Relasi Bekasi-Jakarta Kota - 23.32 WIB (Half Racket via Pasar Senen);



6. 5125B/5129 - Relasi Cikarang-Kampung Bandan--Jakarta Kota - 21.37 WIB (Half Racket via Kampung Bandan);



7. 2166 - Relasi Tanah Abang-Rangkasbitung - 22.30 WIB;



8. 2183 - Relasi Rangkasbitung-Serpong - 22.50 WIB;



9. 2187 - Relasi Rangkasbitung-Parungpanjang - 23.20 WIB;



10. 2362 - Relasi Duri-Tangerang - 22.15 WIB.

Baca Juga : KRL Layani 12,9 Juta Penumpang hingga November 2022

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : manggarai krl krl jabodetabek Stasiun Manggarai