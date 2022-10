KAI Commuter Targetkan Angkut 1 Juta Penumpang per Hari di 2023

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - PT Kereta Commuter Indonesia atau KCI menargetkan bisa mengangkut 1 juta penumpang setiap harinya pada tahun depan.



VP Corporate Secretary KCI Anne Purba mengatakan target tersebut sebenarnya sudah tercapai sebelum pandemi Covid-19. Sebelum awal diumumkannya pandemi pada Maret 2020, KCI telah mengangkut 1,2 juta orang per hari.



Menurut Anne, volume penumpang KRL harian kini sudah berangsur pulih. Kendati demikian, volume penumpang paling tertinggi yang diangkut masih sekitar 780.000 penumpang per hari atau masih jauh dari level prapandemi.



"Saat ini kami masih recovery, mungkin karena WFH masih diberlakukan oleh beberapa perusahaan dan beberapa kegiatan masih belum 100 persen. Jadi kami prediksi 2023 sudah bisa angkut 1 juta penumpang," kata Anne saat ditemui di kawasan Kota Tua, Jakarta, Sabtu (29/10/2022).



Pada akhir 2022, KAI Commuter memprediksi bisa mengangkut hingga 800.000 orang per hari. Peningkatan tersebut, jelas Anne, bisa disumbang oleh integrasi antarmoda yang semakin meningkat, semakin banyak area publik yang dibuka oleh pemerintah, dan pemulihan pascapandemi.



Saat ini terdapat 980 sampai dengan 1.100 perjalanan KRL setiap harinya. Jumlah perjalanan KRL juga semakin meningkat seiring dengan semakin longgarnya pembatasan mobilitas masyarakat.



Berdasarkan catatan KAI Commuter, total pengguna KRL pada hari kerja selama tiga pekan terakhir Oktober 2022 yakni sebanyak 11,2 juta orang atau rata-rata 749.648 orang per hari. Untuk akhir pekan, terdapat sebanyak 3,2 juta orang yang menggunakan KRL dengan rata-rata per hari 547.575 orang.

