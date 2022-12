Harga BBM Shell Melesat Tinggi per 1 Desember, Ini Penyebabnya

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Harga bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Shell Indonesia resmi naik per 1 Desember 2022. Hal ini bersamaan dengan kenaikan harga jual BBM nonsubsidi di sejumlah SPBU lain seperti Pertamina, BP AKR.

Dikutip dari laman resmi Shell Indonesia, harga BBM Shell Super kini sebesar Rp14.180 per liter atau naik Rp630 per liter dibandingkan harga sebelumnya yaitu Rp13.550 per liter.

Harga BBM jenis Shell V-Power ikut mengalami kenaikan sebesar Rp890 yaitu dari Rp14.210 per liter menjadi Rp15.100 per liter. Sementara, V-Power Diesel naik dari Rp 18.840 per liter menjadi Rp19.180 per liter.

Di sisi lain, Shell Diesel Extra naik dari kisaran harga Rp18.380-18.780 per liter menjadi RpRp18.660-19.00 per liter. Begitupula dengan harga Shell V-Power Nitro+ dari Rp14.560 per liter menjadi Rp15.530 per liter.

Adapun, VP Corporate Relations Shell Indonesia, Susi Hutapea, mengatakan kenaikan harga BBM Shell dilakukan sebagai langkah penyesuaian harga dari waktu ke waktu dengan mempertimbangkan berbagai faktor.

Beberapa di antaranya yaitu produk minyak olahan berdasarkan Mean of Platts Singapore (MOPS), kondisi dan volatilitas pasar, nilai tukar mata uang asing, pajak pemerintah dan bea cukai, biaya distribusi dan biaya operasional, kinerja perusahaan serta aktivitas promosi yang sedang berjalan.

"Dapat kami sampaikan bahwa penyesuaian harga yang kami lakukan dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku mengenai harga jual BBM," kata Susi kepada Bisnis, Minggu (4/12/2022).

