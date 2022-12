Pertamina dan BP AKR Kompak Naikkan Harga BBM, Ini Harga Terbaru!

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) telah melakukan penyesuaian harga pada sejumlah produk bahan bakar minyak (BBM) mulai 1 Desember 2022. Ada beberapa produk BBM Pertamina yang mengalami kenaikan, yaitu Pertamax Turbo, Dex, dan Dex Lite.

Dilansir dari situs resmi Pertamina, harga Pertamax Turbo di Pulau Jawa kini Rp15.200 per liter, sebelumnya Rp14.300 per liter. Pertamina Dex kini Rp18.800 per liter, sebelumnya Rp18.550 per liter.

Selain itu, harga Pertamina Dexlite juga naik. Kini harga Dexlite menjadi Rp18.300 per liter dari yang sebelumnya Rp18.000 per liter. Adapun, untuk harga BBM Pertamax, Pertalite, dan Biosolar tidak mengalami kenaikan.

Hal yang sama juga dilakukan oleh penyedia BBM milik swasta seperti BP-AKR telah yang menaikkan harga BBM jenis BP 95 dan BP Ultimate per 1 Desember 2022.

Adapun, BP 95 dan BP Ultimate adalah BBM dengan kandungan oktan atau RON 95. BBM ini setara dengan Pertamax Turbo.

Harga BP 95 harganya naik per 1 Desember 2022 menjadi Rp14.700, dari sebelumnya Rp 14.190 per liter. Sedangkan harga BBM BP Ultimate naik menjadi Rp 15.100, dari sebelumnya Rp14.210 per liter

Berikut harga BBM Pertamina dan BP-AKR yang berlaku mulai 1 Desember 2022:

1. Harga BBM Pertamina

Harga Pertamax Rp 13.900

Harga BBM Pertamax Turbo Rp 15.200

Harga BBM Dexlite Rp 18.300

Harga BBM Pertamina Dex Rp 18.800

2. Harga BBM BP AKR

BP 90 Rp 14.050

BP 92 Rp 14.150

BP Ultimate Rp 15.100, sebelumnya Rp14.210

BP diesel Rp 18.660, sebelumnya Rp18.380

