Puri Sentul (KDTN) Mulai Bangun Hotel Kedaton 8 Xpress di Rest Area Tol Cipali

Bisnis.com, JAKARTA - PT Puri Sentul Permai Tbk. (KDTN) melanjutkan ekspansi bisnis properti dengan membangun 2 unit hotel Kedaton 8 Xpress & Lounge di Rest Area Tol Cipali KM 166 dari arah Jakarta dan KM 164 dari arah Cirebon.

Proyek ini mulai dikerjakan usai mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung dari Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka belum lama ini.

Direktur & Corporate Secretary PT Puri Sentul Permai Tbk., Aan Rohanah, menyampaikan pembangunan 2 hotel ini menjadi ekspansi pertama KDTN setelah melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 9 November 2022.

Pihaknya berharap dapat menyelesaikan pembangunan dalam kurun maksimal 8 tahun. Di bulan Juni 2023, Kedaton 8 Xpress Hotel & Lounge KM 166 dapat beroperasi, sedangkan hotel di KM 164 beroperasi pada Agustus 2023.

Aan menerangkan hotel Kedaton 8 Xpress & Lounge mengusung konsep 'Digital Hotel', misalnya registrasi mandiri (Self Check In & Check Out), pemesanan makanan dan minuman yang mengedepankan sistem Cashless dan Manless yang dapat meminimalisir human erorr, sekaligus menjaga akurasi transaksi.

Tak hanya itu, hotel ini akan dilengkapi dengan Lounge untuk menampung pengunjung sebanyak 200 orang. Area tersebut juga dilengkapi toilet eksklusif dengan standar internasional, serta area bermain anak-anak.

"Kami juga akan berkolaborasi dengan PLN untuk menyediakan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) pada type Ultra Fast Charging serta pengadaan Robot untuk mencuci mobil disetiap Hotel Kedaton 8 Xpress yang dibangun," kata Aan dalam keterangannya, Senin (28/11/2022).

Secara kinerja, Aan menyebut menjelang tutup tahun ini perseroan terus mencatatkan pertumbuhan yang maksimal. Alhasil, rencana pemberian dividen tunai maksimal 60 persen di tahun pertama menjadi emiten pasar bursa Indonesia sebagai apresiasi pada investor dipastikan akan terealisasi.

“Sejalan dengan rencana ekspansi kami, kami telah mencatat revenue tahun ini terus menunjukkan peningkatan. Per kuartal III/2022 lalu kami telah membukukan kenaikan hingga 10,2 presen dan proyeksi pada kuartal terakhir ini akan lebih tinggi lagi. Untuk itu kami semakin optimistis dapat memberikan keuntungan yang baik pada investor mulai tahun depan,” ujarnya.

