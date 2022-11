Ini Daftar Lengkap Kepala Negara dan Delegasi yang Hadir KTT G20

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi membuka Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20, di The Apurva Kempinski Bali, Kabupaten Badung, Bali, Selasa (15/11/2022).

Para tamu negara yang hadir langsung dalam acara tersebut telah mulai berdatangan di Bali sejak Minggu (13/11/2022). Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, dan Menteri Luar Negeri Meksiko, Marcelo Ebrard Casaubon telah mendarat sejak akhir pekan lalu.

Jokowi menyampaikan Indonesia merasa terhormat dapat memegang Presidensi G20 pada 2022 ini.

“Hari ini saya nyatakan KTT G20 dibuka. Selamat datang di Bali, selamat datang di Indonesia,” ujar Presiden membuka KTT G20 dikutip dari Youtube.

Sebelumnya, Jokowi memastikan memastikan sebanyak 17 negara menghadiri secara langsung pada acara KTT G20 di Bali, 15-16 November 2022. Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden Republik Rakyat China Xi Jinping termasuk di dalamnya.

Berikut urutan kedatangan pemimpin negara G20 dan tamu undangan yang hadir di KTT G20:

1. Presiden Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) Mathias Cormann

2. Presiden Islamic Development Bank (IsDB) Muhammad Sulaiman Al Jasser

3. Ketua Financial Stability Board (FSB) Klaas Knot

4. Presiden Asian Development Bank (ADB) Masatsugu Asakawa

5. Direktur Jenderal (Dirjen) World Trade Organisation (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala

6. Dirjen World Health Organisation (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus|

7. Presiden World Bank Group David Malpass

8. Managing Director International Monetary Fund (IMF) Kristalina Georgieva

9. Dirjen International Labour Organization (ILO) Gilbert F. Houngbo

10. Delegasi dari Republik Kepulauan Fiji

11. Delegasi dari Republik Suriname

12. Menteri Luar Negeri (Menlu) Meksiko Marcelo Ebrard Casaubon

13. Menlu Brasil Celso Luiz Amorim

14. Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Shien Loong

15. PM Belanda Mark Rutte

16. Presiden Rwanda Paul Kagame

17. Presiden Komisi Eropa Ursula Von Der Leyen

18. Presiden Dewan Eropa Charles Mitchel

19. PM Inggris Rishi Sunak

20. PM Kanada Justin Trudeau

21. PM Jepang Fumio Kishida

22. Presiden Senegal Macky Sall

23. PM Australia Anthony Albanese

24. Kanselir Jerman Olaf Scholz

25. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres

26. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan

27. Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa

28. Presiden Republik Korea Yoon Suk Yeol

29. Presiden Argentina Alberto Fernandez

30. Menlu Rusia Sergei Lavrov

31. PM India Narendra Modi

32. Presiden Persatuan Emirat Arab Mohammed Bin Zayed Al Nahyan

33. PM Arab Saudi Mohammed bin Salman

34. PM Italia Giorgia Meloni.

35. Presiden Perancis Emmanuel Macron

36. Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping

37. Presiden Amerika Serikat Joe Biden.

