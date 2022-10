Sambut Bulan Inklusi Keuangan, Moka Ajak UMKM Atur Keuangan

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — Entitas usaha PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO), yakni GoTo Financial kembali melakukan kolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menghadirkan beragam kelas keuangan. Kolaborasi ini sejalan dengan upaya perusahaan untuk mendukung semangat Bulan Inklusi Keuangan 2022.

Sinergi bersama OJK tersebut merupakan bentuk keberlanjutan kerjasama GoTo Financial dalam mengakselerasi keuangan inklusif dan digitalisasi masyarakat umum serta UMKM guna mendorong pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Edukasi literasi keuangan tersebut diselenggarakan dengan acara ACOM Talks dengan menghadirkan pembicara financial expert yang akan membahas tentang konsep dan strategi manajemen keuangan untuk bisnis UMKM,” ujar Head of Marketing Commerce Enablement GoTo Financial Karan Doeana, Selasa (18/10).

A Cup of Moka atau ACOM merupakan wadah edukatif yang mempertemukan para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) dengan para ahli di bidangnya. Topik yang dibahas pun berkaitan dengan pengembangan UKM untuk dapat mendorong mereka agar mampu bersaing dan berinovasi melalui teknologi.

Karan menyampaikan, memiliki manajemen keuangan yang baik merupakan satu faktor penting dalam menentukan kesuksesan sebuah bisnis. Mengingat keuangan adalah aspek yang krusial, sehingga penting bagi pelaku bisnis memiliki pengetahuan dan keterampilan yang tepat dan baik akan pengelolaan finansial.

“Telah menjadi misi Moka untuk turut membekali pelaku usaha dengan kemampuan berbisnis, salah satunya adalah keahlian pengaturan keuangan dan pemanfaatan platform operasional untuk mempermudah pencatatan transaksi penjualan. Harapannya, pelaku usaha dapat terus bertumbuh di tengah tantangan ekonomi saat ini,” ujar dia.

Deputi Direktur Manajemen Strategis, EPK dan Kemitraan Pemerintah Daerah, Otoritas Jasa Keuangan Jawa Tengah KR 3 Jateng dan DIY M. Riezky F. Purnomo mengatakan, UMKM memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia, di Jawa Tengah sendiri UMKM mampu menyerap tenaga kerja hingga 47,68% di tahun 2020.

Apresiasi kepada GoTo Financial atas upaya nya yang memudahkan akses masyarakat dan UMKM terhadap layanan keuangan melalui rangkaian edukasi perencanaan keuangan tersebut.

“Bulan Inklusi Keuangan menjadi momen yang tepat untuk meningkatkan kolaborasi dalam meningkatkan literasi keuangan agar dapat memajukan pengetahuan masyarakat akan layanan keuangan,” ujar Riezky.

Sebagai informasi, acara ACOM Talks yang diselenggarakan di Solo pada 12 Oktober 2022 ini turut mengundang Financial Advisor yakni Bareyn Mochaddin, yang menjelaskan tahapan perencanaan keuangan untuk UMKM, termasuk tips bagaimana mengelola keuangan bisnis yang tepat dengan pencatatan transaksi dan keuangan yang benar.

Moka adalah solusi digital komprehensif bagi para pelaku usaha untuk memudahkan mereka berjualan secara offline dan online. Fitur yang terdapat dalam Moka diantaranya meliputi: real-time dashboard, manajemen inventory dan stok, penerimaan e-wallet, fitur program loyalitas pelanggan, dan lainnya.

Tidak hanya mengembangkan bisnisnya semata, Moka turut menaruh perhatian besar akan kemajuan UMKM di Indonesia dan bergerak aktif untuk mengembangkan dan membantu pelaku bisnis UMKM di Indonesia.

Salah satunya dengan mendirikan wadah pengembangan UMKM berbasis edukasi teknologi digital yang bernama A Cup of Moka atau yang disingkat ACOM.

