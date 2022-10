Link Resmi Cek Nama Penerima 5 Bansos yang Cair Oktober 2022

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Buat Anda penerima dana bantuan sosial tunai dari pemerintah pada Oktober 2022, berikut link untuk melihat daftar nama penerimanya.

1. BSU Subsidi Gaji

Bantuan ini diberikan kepada pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp3.5 juta per bulan.

Untuk cek apakah namamu sudah terdaftar sebagai penerima BSU Subsidi Gaji, klik link berikut https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/.

Syarat Penerima BSU

Adapun, sejumlah persyaratan seseorang bisa mendapatkan BSU, antara lain:

- Warga Negara Indonesia (WNI)

- Peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juli 2022

- Gaji/upah paling banyak Rp3,5 juta. Pekerja/buruh yang bekerja di wilayah dengan UMP/UMK lebih besar dari Rp3,5 juta, maka persyaratan gaji menjadi paling banyak sebesar UMP/UMK dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu penuh

- Bukan PNS, TNI dan Polri

- Belum menerima program kartu prakerja, program keluarga harapan dan bantuan produktif untuk usaha mikro

Terkait cara pencairan BLT atau BSU Tahap 4 agar Rp 600 ribu tersebut akan dilakukan melalui Bank Himbara (Mandiri, BRI, BNI, BTN) atau Bank Syariah Indonesia (khusus untuk yang bekerja di wilayah Aceh).

Jadi bila bantuan ini sudah dicairkan pemerintah, bank Himbara akan secara otomatis mengirimkan dana tersebut ke rekening penerima.

Namun bagi individu yang tidak memiliki rekening di bank Himbara, tahun ini pemerintah telah bekerja sama dengan PT Pos Indonesia dalam melakukan pencairannya. Jadi bila penerima BLT atau BSU tahap 4 yang tidak memiliki rekening bank Himbara dapat mencairkannya di kantor Pos.

2. BLT BBM

Bantuan sebesar Rp600 ribu ini diberikan kepada mereka yang rentan miskin, kamu bisa cek daftar penerimanya di https://cekbansos.kemensos.go.id/.

Syarat Penerima BLT BBM

Warga miskin atau rentan miskin

Bukan aparatur sipil negara (ASN), TNI atau Polri

Terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam DTKS Kemensos

Warga atau pekerja berpenghasilan di bawah Rp 3,5 juta.

Cara daftar BLT BBM Lewat HP

Unduh terlebih dahulu aplikasi Cek Bansos https://cekbansos.kemensos.go.id/

Klik menu daftar usulan

Pilih tambah usulan.

Isikan data diri.

Pilih jenis bantuan sosial yang diinginkan, apakah itu BPNT atau PKH.

Unggah foto KTP dan rumah tampak depan.

Proses verifikasi

3. BLT Ojol

BLT Ojol ini berbeda dari keempat bansos di atas. Sebab BLT Ojol murni dikelola oleh pemerintah daerah setempat.

Kamu bisa cek namamu di link berikut https://eform.bri.co.id/bpum.

Syarat mendapat BLT Ojol:

Warga Negara Indonesia (WNI)

Memiliki e-KTP

Merupakan pelaku usaha mikro yang dibuktikan melalui surat usulan calon penerima Badan Produktif Usaha Mikro atau BPUM dari pengusul BPUM beserta

Bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang meliputi anggota Polri atau TNI, Pegawai BUMN atau pegawai BUMD

Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR

4. PKH (Program Keluarga Harapan)

PKH (Program Keluarga Harapan) juga akan cair pada bulan Oktober 2022 ini. Besarannya akan disesuaikan dengan kebutuhan.

Untuk komponen kesehatan, terdiri dari ibu hamil dengan nilai bantuan PKH Rp 3 juta per tahun atau Rp 750 ribu per kuartal. Kemudian, untuk balita, nilai bantuan PKH Oktober 2022 Rp 3 juta per tahun atau Rp 750 per kuartal.

Cara ceknya sama dengan cek BLT BBM yakni di https://cekbansos.kemensos.go.id/.

5. Kartu Sembako

Kartu Sembako merupakan program bansos yang besarannya mencapai Rp200 ribu per individu. Cara ceknya juga di situs https://cekbansos.kemensos.go.id/.

Cara Mendapatkan Kartu Sembako

Pendaftaran peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dilakukan oleh Kementerian Sosial Calon KPM akan mendapat surat pemberitahuan berisi teknis pendaftaran di tempat yang telah ditentukan

Data yang telah diisi oleh calon penerima diproses secara paralel dan sinergis oleh bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), kantor kelurahan dan kantor walikota/ kabupaten

Calon KPM perlu membawa data pelengkap seperti Kartu Keluarga (KK), KTP, NIK (jika ada), dan Kode Unik Keluarga/Individu dalam Data Terpadu

Setelah verifikasi data selesai, penerima bantuan sosial akan dibukakan rekening di bank dan mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

Penerima bantuan sosial yang telah memiliki KKS dapat langsung datang ke e-warong (Elektronik Warung Gotong Royong) terdekat



Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :