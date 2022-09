Hore! Harga Telur Ayam Sudah Turun, di Jakarta Rp28.000 per Kg

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Harga telur ayam yang sempat tembus ke angka rata-rata nasional Rp32.000 per kilogram (kg) kini telah turun ke harga yang Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan harapkan, yaitu Rp28.000 per kg.



Berdasarkan pantauan Bisnis di Info Pangan Jakarta hari ini, Senin (19/9/2022), harga telur ayam berada di level Rp28.074 per kg atau turun Rp382 dari minggu lalu.

Adapun, harga tertinggi terdapat di Pasar Tebet Barat, Jakarta Selatan, yakni Rp30.000 per kg, sedangkan harga terendah berada di Pasar Cijantung, Jakarta Timur, yaitu Rp26.000 per kg.



Sementara itu, secara rerata di Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN) harga telur ayam terpantau turun. Namun, masih berada di angka Rp30.050 per kg atau turun Rp250 dari harga minggu lalu.



Harga telur yang terendah ada di Provinsi Bali yaitu Rp24.450 per kg, sedangkan harga yang tertinggi ada di Papua yaitu Rp41.050 per kilogram.



Sementara itu, Mendag Zulhas mengklaim harga barang kebutuhan pokok masih terpantau stabil, meskipun harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mengalami kenaikan beberapa waktu lalu.



"Kenaikan BBM subsidi belum mempengaruhi harga barang kebutuhan pokok yang masih stabil," kata Zulhas, Kamis (15/9/2022).



Zulhas menyebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan kepada kepala daerah untuk membantu biaya transportasi menuju daerah masing-masing dari dana alokasi umum (DAU).



"Jika harga barang kebutuhan pokok beranjak naik, maka pemerintah daerah menanggung biaya transportasi. Untuk itu, harga barang kebutuhan pokok harus dipantau terus karena menyangkut hajat hidup orang banyak," ujarnya.

