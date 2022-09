Daftar Kendaraan yang Tak Bisa Isi Pertalite: Ada Avanza, Innova, Xpander

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - Pemerintah resmi menaikkan harga BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar pada hari ini, Sabtu (3/9/2022).

Pertalite naik menjadi Rp10 ribu per liter, dari harga awal Rp7.650. Sedangkan Solar naik dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter.

BBM nonsubsidi jenis Petamax pun ikut naik menjadi Rp14.500 per liter dari harga Rp12.500.

Baca Juga : Daftar Harga Terbaru Pertalite dan Solar di Indonesia

Naiknya harga ini otomatis membuat pembelian BBM subsidi akan dibatasi dengan mengekfetifitaskan aplikasi MyPertamina.

Melalui aplikasi tersebut, diharapkan pemberian BBM subsidi bisa merata dan tepat sasaran untuk masyarakat.

Melansir dari subsiditepat.mypertamina.id, hanya moda kendaraan tertentu saja yang bisa melakukan pembelian BBM bersubsidi.

Konsumen yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar akan diatur sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Wacananya, kendaraan roda dua di atas 250cc dan roda empat di atas 1.400 cc tak dapat lagi melakukan pembelian Pertalite.

Hal ini disampaikan oleh Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman pada Jumat (2/9/2022). Ia menuturkan, ada perubahan larangan kendaraan roda empat dari 1.500 cc menjadi 1.400 cc.

Baca Juga : Daftar Kendaraan yang Dapat Subsidi Tepat MyPertaminaÂ

Berikut daftar kendaraan roda dua dan empat yang tak bisa melakukan pengisian BBM Pertalite:

Motor di atas 250cc

Honda CB650R

Honda CB500X

Honda CBR600RR

Honda CBR1000RR

Yamaha T Max

Yamaha MT09

Yamaha MT07

Kawasaki Ninja ZX10R

Kawasaki Ninja H2

Kawasaki KX450

Mobil di atas 1.500cc

Toyota Avanza

Toyota Rush

Toyota Fortuner

Toyota Vios

Toyota Kijang Innova

Daihatsu Xenia

Daihatsu Terios

Mitsubishi Xpander

Wuling Confero S

Wuling Almaz RS

Honda Mobilio

Honda HR-V

Nissan Livina

Nissan Serena

Suzuki Ertiga

Suzuki Baleno Hatchback

Hyundai Stargazer

Mazda CX-5

Mazda CX-3

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :