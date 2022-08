55 Hari Jadi Mendag, Zulhas Klaim Harga Minyak Goreng Sudah Jinak

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perdagangan Zukifli Hasan mengatakan harga minyak goreng mulai terkendali di masa jabatannya yang baru menginjak 55 hari. Meski begitu, Zulhas mengaku cukup sulit menurunkan harga minyak goreng tersebut.

"Hari ini, 55 hari sudah bekerja sebagai menteri, terutama minyak goreng yang susah dijinakkan, sekarang Alhamdulillah sudah jinak," kata Zulhas saat sambutannya dalam pembukaan Trade Expo Indonesia (TEI) ke-37 di Kementerian Perdagangan, Rabu (10/8/2022)

Selain minyak goreng, Zulhas juga mengatakan mayoritas harga bahan pokok lain juga sudah turun. Misalnya, harga daging ayam dari Rp52.000 per kg, kini sudah Rp36.000 per kg.

Kemudian, harga bawang dari Rp80.000 per kg, sekarang sudah turun jadi Rp30.000 per kg, cabai rawit, keriting dan lainnya dari Rp130.000 per kg, sekarang jadi sudah Rp70.000 per kg, telur dari Rp32.000 jadi Rp27.000 per kg.

“Mudah-mudahan jangan sampai naik lagi. Kemarin rapat di bawah presiden langsung agar para bupati, kepala daerah juga care,” ujarnya.

Dia mengatakan, semua pekerjaan rumah sebagai Menteri Perdagangan masih menanti untuk segera ditindaklanjuti. Seperti pagi tadi, dia mengaku dipanggil oleh Presiden Joko Widido ke Istana Negara. Usai bertemu dengan Presiden Jokowi, Zulhas bergegas ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mendaftarkan PAN sebagai peserta Pemilu.

"Pagi-pagi saya dipanggil Pak Presiden, dipanggil setengah 10, saya tawar jam 9, tawar lagi setengah 9, akhirnya saya tawar lagi jam 8, diterima jam 8. Dan jam 10 tadi saya daftar KPU," ujar Zulhas yang juga Ketua Umum PAN itu tanpa merinci pembicaraannya dengan Jokowi.

