Tekan Harga Pangan, Zulhas Minta Kepala Daerah Subsidi Biaya Angkutan

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perdagangan Zukifli Hasan (Zulhas) meminta kepala daerah untuk mensubsidi biaya angkutan dalam mendistribusikan bahan pokok. Hal tersebut bertujuan untuk mengerem laju inflasi yang saat ini mencapai 4,9 persen, sedangkan inflasi pangan Indonesia tembus 10,7 persen.

“Karena yang paling mahal, tinggi itu angkutan. Makanya kepala daerah bisa mensubsidi angkutan,” ujar Zulhas kepada awak media di Kementerian Perdagangan, Rabu (11/8/2022).

Zulhas mengatakan, instruksi tersebut langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar para kepala daerah bisa mensubsidi biaya angkutan bahan pokok, karena biaya angkutan yang saat ini masih tinggi. Adapun sumber anggarannya, kata Zulhas, itu bisa dipakai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kan ada APBD. Ada dana cadangan,” kata Zulhas saat ditanyai terkait sumber anggaran untuk mensubsidi.

Lebih lanjut, Mendag Zulhas menjelaskan bahwa dukungan kepala daerah sangat penting dalam rangka menstabilkan harga bahan pokok, agar tidak kembali melonjak.

Menurutnya, mayoritas bahan pokok sudah turun. Misalnya, harga daging ayam ras dari Rp52.000 per kg, kini sudah Rp36.000 per kg, bawang dari Rp80.000 per kg, sekarang sudah turun jadi Rp30.000 per kg.

Kemudian, harga cabai rawit, cabai merah keriting dan lainnya turun dari Rp130.000 per kg kini menjadi Rp70.000 per kg, sedangkan harga telur dari Rp32.000 jadi Rp27.000 per kg.

“Mudah-mudahan jangan sampai naik lagi. Kemarin rapat di bawah presiden langsung agar para bupati, kepala daerah juga care,” ucap Zulhas.

Ketua Umum PAN itu juga memamerkan harga minyak yang mulai terkendali di masa jabatannya yang baru menginjak 55 hari. Namun demikian, Zulkifli mengakui cukup sulit untuk mengendalikan harga minyak goreng tersebut.

"Hari ini, 55 hari sudah bekerja sebagai menteri, terutama minyak goreng yang susah dijinakan, sekarang Alhamdulillah sudah jinak," ucap Zulhas.

