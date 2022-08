Intip Proyek Terbaru Pakuwon Group di Bekasi, Ada Mal Hingga Apartemen

Bisnis.com, JAKARTA - Pengembang properti Indonesia, Pakuwon Group kali ini menyasar wilayah Bekasi untuk mengembangkan proyek baru Pakuwon Residences Bekasi.

Proyek tersebut dibangun dengan konsep superblok yang akan menghadirkan 'The Next Kota Kasablanka' sebagai mal termegah dan terlengkap di Bekasi. Tak hanya itu, mal tersebut akan terkoneksi dengan international chained hotel Sheraton dan Marriot, juga apartemen.

Proses pembangunan dimulai dengan pembukaan Marketing Gallery Pakuwon Residences Bekasi pada Sabtu (6/8/2022) lalu yang menjadi momentum operasional kegiatan pemasaran.

Direktur Pakuwon Group Ivy Wong menyambut baik pembukaan Marketing Gallery tersebut yang juga diiringi penandatanganan kerja sama dengan PT Nusa Raya Cipta sebagai kontraktor utama proyeknya.

"Momen ini menjadi salah satu upaya Pakuwon Group untuk memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen," kata Ivy dalam keterangan resmi yang diterima, Senin (8/8/2022).

Dengan begitu, Ivy berharap Marketing Gallery tersebut nantinya tak hanya menjadi akses informasi untuk konsumen namun juga dapat menjadi sarana transparansi progres pembangunan.

Dalam proyek terbarunya ini, konsep yang digunakan pada Pakuwon Residences Bekasi yaitu one stop living yang menempati area seluas 4,2 hektare. Adapun, lokasinya akan berada di jantung Kota Bekasi yang dinilai strategis.

Infrstruktur yang ditawarkan berupa fasilitas sekolah hingga rumah sakit bertaraf internasional yang mengelilingi kawasan tersebut. Selain itu, lokasi yang akan dikembangkan itu juga akan berdekatan dengan stastisun LRT dan jalan tol.

Akses jalan tol ini yang menjadi nilai tambah kenyamanan penghuni untuk pergi ke Jakarta maupun kota lain seperti Bandung, Bogor, dan Tangerang.

Berikut ini rencana pengembangan Pakuwon Residences Bekasi oleh Pakuwon Group:

1. Apartemen

Pakuwon menghadirkan 4 tower apartemen sebagai hunian mewah dengan konsep ramah lingkungan atau green residentials. Fasilitas bintang 5 tersedia di area 1,6 hektare di antaranya yaitu Private Gym, Library Kids, Playground, 4 kolam renang, dan ruang serbaguna.

2. Mall

Setelah sukses membangun mall besar di Jakarta seperti Gandaria City dan Kota Kasablanka, Pakuwon akan membangun mall megah super lengkap yang disebut sebagai "The Next Kota Kasablanka". Nantinya akan diisi dengan ratusan brand ternama yang diproyeksi hadir pada pertengahan 2024.

3. Hotel

Pakuwon juga mengintegrasikan dengan kehadiran dua hotel International chained hotel yaitu Four Points by Sheraton dan Fairfield by Marriot. Dengan demikian, eksklusivitas apartemen di Pakuwon Residences Bekasi semakin cemerlang.

Saat ini, proyek tersebut sudah memulai dikerjakan dengan mendirikan pondasi tower dan podium untuk mencapai target pembangunan. Pakuwon optimis penjualan akan melesar pasalnya, proyek Amor Tower yang tengah digalakan saat ini pun sudah terjual sebanyak 80 persen.

