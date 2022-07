Bandara Soekarno Hatta Sambut Asian Para Games

Bisnis.com, JAKARTA- PT Angkasa Pura II (persero) atau AP II mulai menyambut kedatangan atlet dan official dari negara-negara peserta Asean Para Games 2022.

Direktur Utama AP II Muhammad Awaluddin mengatakan Bandara Soekarno-Hatta saat ini tengah mempersiapkan penyambutan peserta di dua kegiatan internasional di Indonesia. Serangkaian kegiatan tersebut adalah untuk delegasi rangkaian kegiatan G20, serta atlet dan official dari negara-negara peserta Asean Para Games 2022.

“AP II telah berkoordinasi dengan berbagai pihak khususnya Indonesia National Paralympic Organization Committee (INASPOC) guna memastikan kedatangan para atlet dan official berjalan lancar,” ujarnya melalui keterangan resmi, Minggu (24/7/2022).

Adapun saat ini status Bandara Soekarno-Hatta menjadi bandara transit, untuk kemudian atlet dan official melanjutkan perjalanan ke Surakarta. AP II bersama INASPOC dan stakeholder lainnya di Bandara Soekarno-Hatta telah berkoordinasi untuk memberikan pelayanan terbaik dalam menyambut atlet dan official.

Muhammad Awaluddin menuturkan Bandara Soekarno-Hatta memberikan hospitality Indonesia untuk memberikan kesan positif bagi atlet dan official ketika tiba di Tanah Air.

Executive General Manager Bandara Soekarno-Hatta Agus Haryadi menuturkan asistensi dan fasilitas disiapkan untuk menyambut atlet dan official pada 19 Juli 2022 - 30 Juli 2022.

Berdasarkan data AP II, saat ini sudah tiba sekitar 100 atlet dan official peserta Asean Para Games 2022. Alur kedatangan internasional bagi atlet dan official adalah setelah memproses protokol/ketentuan kesehatan serta keimigrasian dan Bea Cukai, atlet dan official kemudian akan mendapatkan asistensi untuk transit menuju Terminal 1, Terminal 2, atau Terminal 3 untuk kemudian melanjutkan penerbangan ke Surakarta.

Seluruh fasilitas juga dipastikan siap, antara lain bus berlantai rendah atau lowdeck di sisi udara yang ramah bagi pengguna kursi roda, lalu fast lane untuk difable di titik security check point (SCP), priority seat di setiap gate keberangkatan, lift bagi difable, tangga bagi difabel, toilet bagi difable, serta golf car dan fasilitas-fasilitas lainnya.

"Selain itu, Bandara Soekarno-Hatta juga menyiapkan personel khusus untuk mendukung INASPOC,” jelasnya.

Lebih lanjut, Agus Haryadi menuturkan AP II turut mensosialisasikan dan memeriahkan penyelenggaraan Asean Para Games 2022 dengan menayangkan beragam konten terkait event tersebut di digital media (digital banner dan video) yang ada di terminal penumpang (Terminal 1, Terminal 2 dan Terminal 3).

Adapun Bandara Soekarno-Hatta merupakan salah satu bandara dengan fasilitas disabilitas terlengkap. Layanan disabilitas yang terdapat di bandara-bandara AP II merujuk pada PM No.98/2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus.

