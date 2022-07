Ini Strategi Bank Indonesia Hadapi Resesi Global

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia akan menggunakan strategi bauran kebijakan untuk mengatasi permasalahan global dan mendukung pemulihan ekonomi.

Gubernur BI, Perry Warjiyo menyampaikan bahwa dalam mengatasi berbagai tantangan multidimensi yang kompleks dan belum pernah terjadi sebelumnya, dibutuhkan solusi untuk mengatasi permasalahan global.

Akhir-akhir ini, muncul perlambatan ekonomi global, risiko inflasi, naiknya harga komoditas dan energi yang sangat tinggi, serta berlangsungnya turbulensi keuangan global.

"Butuh alternatif solusi yang dapat diimplementasikan secara global," seperti dikutip dari situs resmi Bank Indonesia, Sabtu (16/7/2022).

Hal ini disampaikan dalam pembukaan Gala Seminar “Macroeconomic Policy Mix for Stability and Economic Recovery" yang merupakan rangkaian hari keempat side event rangkaian Presidensi G20 Indonesia Finance Track: 3rd Finance and Central Bank Deputies (FCBD) dan 3rd Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) di Nusa Dua, Bali (15/7).

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan Amerika Serikat, Janet Yellen menekankan bahwa kondisi yang sangat menantang membutuhkan sebuah kerangka kerja baru dari para otoritas sehingga dapat diperoleh alternatif solusi yang konsisten untuk menghadapi tantangan di masa depan.

Senada, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Indonesia memiliki pengalaman dalam menghadapi pandemi. Selain fokus kepada sinergi dan bauran kebijakan makroekonomi, penyelesaian permasalahan struktural juga perlu menjadi fokus pertimbangan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :