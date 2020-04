BPTJ Laporkan Penumpang Bus Sudah Menurun

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) melaporkan empat terminal bus mengalami penurunan jumlah penumpang sejak Januari 2020.

Kepala BPTJ Polana B. Pramesti menuturkan keempat terminal tersebut antara lain, Terminal Jatijajar, Terimal Baranangsiang, Terminal Poris Plawad, dan Terminal Pondok Cabe. Namun, untuk Terminal Poris Plawad jumlah penumpang khsususnya untuk keberangkatan cenderung tetap bahkan naik pada saat-saat terakhir sebelum 24 April 2020.

Sementara itu, lanjutnya, pada April 2020 sampai dengan Kamis 23 April 2020 tercatat jumlah keberangkatan penumpang sebesar 7918 orang di mana pada Kamis 23 April 2020 tercatat lonjakan penumpang berangkat sebanyak 1.344 orang daripada biasanya yang rata rata per hari 344 orang.

“Mungkin banyak pekerja informal yang mereka memutuskan untuk pulang sebelum ada pelarangan Pemerintah,” katanya dalam siaran pers, Minggu (26/4/2020).

Dia membandingkan, pada Januari 2020, di Terminal Poris Plawad terdapat 20.298 penumpang berangkat, sedangkan pada Maret 2020 tercatat jumlah penumpang berangkat 20.292 orang, mengalami kenaikan dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mencapai 18.849 orang.

Sementara itu data produksi rata-rata harian penumpang berangkat yang tercatat di Terminal Jatijajar cenderung terus mengalami penurunan. Pada Januari 2020, rata-rata harian penumpang berangkat dari Terminal Jatijajar mencapai 551 orang per hari, kemudian menurun menjadi 490 orang per hari pada Februari dan 401 orang per hari pada Maret.

Sementara hingga 23 April 2020, rata-rata harian keberangkatan penumpang adalah 69 orang per hari. Penurunan produksi penumpang sejak bulan Januari juga terjadi di Terminal Baranangsiang, Bogor.

Pada bulan Januari, rata-rata harian produksi keberangkatan penumpang yang tercatat melalui terminal ini masih sejumlah 1.636 orang per hari.

Namun pada Februari, mulai menurun menjadi 1.511 orang per hari, dan bulan Maret hanya 273 orang per hari. Sementara hingga 23 April 2020, rata-rata penumpang berangkat dari Terminal Baranangsiang ialah 189 orang per hari.

Dia menuturkan di Terminal Pondok Cabe, Tangerang Selatan pada bulan Januari rata-rata harian keberangkatan penumpang dari terminal ini sebanyak 73 orang per hari. Namun, menurun menjadi 69 orang per hari pada Februari 2020 dan 67 orang per hari pada Maret 2020. Hingga 23 April 2020, rata-rata penumpang berangkat dari Terminal Baranangsiang ialah 189 orang per hari.

