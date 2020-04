Pembangunan Bendungan Bendo Selesai Tahun Ini

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan pembangunan Bendungan Bendo rampung akhir tahun ini. Keberadaan bendungan itu diharapkan dapat meningkatkan suplai air irigasi ke Kabupaten Madiun dan Ponorogo, Jawa Timur.

"Pengelolaan sumber daya air dan irigasi akan terus dilanjutkan dalam rangka mendukung produksi pertanian yang berkelanjutan," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melalui siaran pers, Senin (6/4/2020).

Menurutnya, bendungan tersebut juga memiliki potensi air baku, energi, pengendalian banjir, dan pariwisata yang akan menumbuhkan ekonomi lokal.

Kementerian PUPR terus berkomitmen mendukung ketahanan air dan pangan nasional melalui pembangunan tampungan air baik bendungan maupun embung di berbagai wilayah. Salah satunya di Provinsi Jawa Timur yang juga dikenal sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo Ditjen Sumber Daya Air tengah menyelesaikan pembangunan Bendungan Bendo di Desa Ngindeng, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo.

Saat ini konstruksi Bendungan Bendo sudah 73,26 persen. Konstruksi bendungan ini ditargetkan selesai dan siap digenangi pada akhir 2020.

Bendungan Bendo memiliki kapasitas tampung 43,11 juta meter kubik yang akan dimanfaatkan untuk peningkatan layanan irigasi seluas 7.800 hektare di Kabupaten Ponorogo dan Madiun sebagai sentra pertanian di Jawa Timur.

Selain sebagai layanan irigasi, manfaat lain Bendungan Bendo adalah sumber air baku domestik dan industri berkapasitas 790 liter per detik bagi Kabupaten Madiun sebesar 418 liter per detik dan Ponorogo 372 liter per detik.