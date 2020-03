NGOBROL EKONOMI: Coronomy, Global Chaos, dan Kita

Bisnis.com, JAKARTA- Bloomberg edisi 11 Maret menerbitkan berita pendek. Isinya menarik. Judulnya: Coronavirus Conference Gets Canceled Because of Coronavirus.

Sumpah, memang begitu judulnya. “Konferensi Virus Corona Dibatalkan Gara-gara Virus Corona”. Begitu kira-kira terjemahan bebasnya.

Biar dapet konteksnya, saya coba ceritakan ulang berita Bloomberg tersebut.

Kita tahu, sejalan dengan merebaknya wabah Corona, begitu banyak upaya dilakukan untuk menjaga agar bisnis tetap bergulir selama pandemi virus ini.

Termasuk aneka konferensi bisnis, guna membahas langkah yang perlu diambil agar bisnis tetap berjalan.

Itu pula yang dilakukan Dewan Hubungan Luar Negeri (CFR) Amerika Serikat. Namun, konferensi CFR yang disebut “Doing Business Under Coronavirus”, yang sedianya dijadwalkan Jumat ini di New York, dibatalkan. Ini lantaran wabah Corona itu sendiri.

Bukan cuma itu. CFR juga membatalkan konferensi lainnya yang dijadwalkan dari 11 Maret hingga 3 April di New York dan Washington. Juga acara nasional di sekitar AS.

Event CFR itu bagian daftar panjang pertemuan yang dibatalkan atau ditunda, termasuk pameran mobil tahunan New York.

Event lainnya di New York juga dalam pengawasan ketat, karena eskalasi kasus Corona di kota itu. Garda Nasional dikirim untuk membantu menutup ruang pertemuan publik di kota New York guna memperlambat penyebaran wabah.

Di seluruh AS, penyebaran virus telah meredam lebih dari 50 acara besar, dengan perkiraan kehadiran hampir 1 juta orang. Ini angka statistik yang dikumpulkan Bloomberg.

Di belahan dunia lain begitu rupa. Italia telah menyatakan menutup diri (lockdown) dari mobilitas global. Langkah Italia lalu disusul oleh Denmark. Kedua negara di Eropa itu tidak ingin wabah Corona menjadi kian menyebar.

Giliran berikutnya adalah Presiden Filipina Duterte, yang mengumumkan lockdown Ibukota negara, Manila.

Beberapa jam sebelumnya, Presiden Donald Trump telah mengumumkan, Washington melarang tegas lalu lintas orang dari Eropa ke Amerika.

Inggris dikecualikan oleh Presiden Trump, entah mengapa. Untuk sekadar joke, mungkin karena Inggris sudah tidak menjadi bagian dari Eropa gara-gara Brexit.

Indonesia juga sudah melarang masuk turis China. Kemudian disusul larangan serupa untuk turis Italia, Iran dan Korea Selatan. Sampai kolom ini saya tulis, belum ada perkembangan baru, apakah Indonesia akan mengikuti negara-negara lain.

Belum ada kepastian, apakah Indonesia juga akan menutup akses perjalanan dari sejumlah negara Eropa lainnya, menyusul Italia.

Yang pasti, beberapa event konferensi bisnis di Indonesia juga dibatalkan atau ditunda. Balapan Formula E yang sedianya digelar di Jakarta dalam waktu dekat, resmi dijadwal ulang.

Saya sendiri sempat menghadiri sebuah konferensi bisnis yang ‘terpaksa’ diteruskan, Rabu (11 Maret), dengan protokol pengawasan yang lumayan ketat.

Ada pengecekan suhu badan. Juga ada prosedur “cuci tangan” yang kini kembali “diajarkan”. Seperti tengah memulai peradaban baru.

Bahkan peserta sempat dian­jur­kan untuk tidak berjabat tangan, meski kemudian kami—para peserta—banyak melanggarnya.

***

Dunia memang tampak panik. Apalagi pada Rabu pekan ini, status wabah Corona memasuki babak baru. WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan Covid-19 -nama resmi wabah Corona- telah menjadi pandemi global.

Artinya, virus Corona baru itu telah menyebar cepat ke seantero jagat. Hanya dalam tiga bulan.

Data resmi hingga Kamis (12/3) menyebutkan, lebih dari 121.000 orang telah terpapar virus Corona. Mereka tersebar di sedikitnya 51 negara dari Asia hingga Timur Tengah, mulai dari Eropa hingga Amerika Serikat.

WHO mencatat dalam dua minggu terakhir, jumlah kasus di luar China telah meningkat tiga belas kali lipat. Jumlah negara yang terkena dampak telah meningkat tiga kali lipat.

Menurut catatan WHO, beberapa negara telah mampu menekan dan mengendalikan wabah. Namun beberapa negara lain dinilai gagal bertindak cepat untuk menahan penyebaran.

Secara kontradiktif, ada tingkat penyebaran dan keparahan yang mengkhawatirkan. Sebaliknya tingkat kelambanan dalam menanganinya juga mengkhawatirkan.

Status pandemi global itu tentu menjadi biang “global panick” tambahan.

Bahkan sebelum status pandemi global itu diumumkan pun, sesungguhnya warga dunia sudah dalam bayang-bayang kecemasan dan ketakutan.

Di sejumlah negara, saat pemerintah secara resmi mengumumkan kasus positif Corona, terjadi rush pembelian barang. Rush barang tidak hanya terjadi di Asia, bahkan juga Eropa, Amerika dan Australia.

Di Jakarta sempat terjadi rush saat Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus 1 dan kasus 2 positif Covid19.

Dengan kata lain, virus Corona telah memicu chaos sejagat.

Tentu dampak ekonominya sangatlah besar. Chaos global juga terjadi di pasar keuangan. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hari-hari ini kembali diuji untuk masuk kembali ke level Rp15.000-an.

Pasar saham bahkan bereaksi paling cepat.

Lihat saja, Indeks Dow Jones dalam sebulan terakhir sudah jatuh lebih dari 25%. Pada Kamis(12/3), Indeks Dow turun 10% ke posisi 21.000-an. Penurunan terburuk dalam satu sesi perdagangan sejak 1987

IHSG di Jakarta juga anjlok ke titik terlemah semenjak tahun 2015 silam. Pada Kamis, IHSG ditutup pada posisi 4.895,75, dan berlanjut anjlok lagi pada Jumat siang di posisi 4.649,97, alias turun lagi 5% dari penutupan Kamis.

Indeks Nikkei dan Hang Seng juga babak belur. Begitu pula pasar saham Eropa. Semuanya berantakan.

***

Bicara ekonomi dunia, cara saya memahami sederhana saja. Perputaran ekonomi pada dasarnya digerakkan oleh mobilitas. Ini bisa mobilitas manusia, mobilitas barang dan mobilitas jasa dan teknologi.

Itulah makanya ada globalisasi. Mobilitas itulah yang men-drive konsumsi, perdagangan, pari­wisata lalu investasi. Juga pro­duksi, dan distribusi. Pun logis­tik. Itu cara saya memahami jejaring ekonomi yang sebenarnya sederhana.

Maka, tatkala banyak negara kemudian menutup diri, atau melarang warganya bepergian ke wilayah negara lain, maka pergerakan manusia, dan barang menjadi sangat terbatas.

Mobilitas global nyaris terhenti. Lihat saja, banyak airport sekarang sepi. Armada pesawat Cathay Pacific banyak yang parkir menganggur di bandara. Begitu pula Singapore Airlines. Kerugian uang tak terkira.

Itu baru airlines saja. Belum aktivitas ekonomi lainnya yang mandek. Hotel-hotel sepi. Pusat perbelanjaan kosong. Menurut laporan, travel biro di Batam dengan 150 karyawan sudah tak sanggup lagi beroperasi lantaran turis China sepi.

Di Arab Saudi, ibadah umrah pun ditang­guh­kan. Bisa dibayangkan, berapa besar perputaran uang yang terhenti karenanya, termasuk dari biro umrah Indonesia. Gara-gara takut tertular virus Corona.

Deretan mobilitas yang terhenti masih panjang. Artinya, bila berkepanjangan, wa­bah Corona akan menjadi varia­bel utama kelesuan ekonomi global. Dengan kata lain, faktor pemicu yang bikin ekonomi lesu bukanlah faktor-faktor teknikal atau fundamental, tetapi justru wabah “influenza jenis baru”.

Saya jadi ingat sebuah buku berjudul The Death of Economics, yang ditulis oleh Paul Ormerod tahun 1994.

Paul, sang penulis, adalah ekonom Inggris. Ia banyak memberi perhatian dan penelitian mengenai isu-isu kompleksitas dan ketidakpastian. Ia juga meneliti siklus boom dan bust dari persaingan bisnis dan ekonomi.

Ormerod menggunakan pendekatan multidisiplin, memanfaatkan biologi, fisika, matematika, statistik, dan psikologi sebagai sumber hasil yang dapat diterapkan pada ekonomi.

Buku Ormerod itu mengkritik praktik ekonomi arus utama, dan membuat saran untuk reformasi.

Paul juga pernah diwawancara dalam film dokumenter BBC. Judulnya High Anxieties-The Ma­thematics of Chaos. Film ter­sebut berkisah tentang ketidak­pas­tian dalam ekonomi dan lingkungan.

Maka, dalam konteks hari-hari ini, teori ekonomi telah mati oleh virus Corona. Virus yang secara resmi diberi nama Covid 2019—kependekan dari Corona Virus Disease 2019— itu membuat prediksi teknikal dan fundamental para ekonom menjadi jungkir balik.

Tak ada yang semula mem­prediksi ekonomi global tahun ini akan terdisrupsi sadis oleh serangan virus.

Dan kini hal itu terjadi.

Lantas banyak negara merancang formula “Coronomy”. Tiba-tiba, kini banyak yang menggelontorkan stimulus keringanan pajak. Juga penurunan suku bunga.

Ini dimulai Selasa (3/3) lalu, tatkala The Fed ujug-ujug memangkas suku bunga secara drastis untuk membantu ekonomi dan meningkatkan kepercayaan rumah tangga dan bisnis. Fed diperkirakan akan kembali memangkas bunga pada rapat rutin kebijakan berikutnya.

Bahwa ada yang mempersoalkan efektivitas penurunan suku bunga itu, adalah soal lain. Yang pasti, Presiden Donald Trump akan kembali meminta Menteri Keuangan Steven Mnuchin untuk mendorong Ketua Federal Reserve Jerome Powell berbuat lebih banyak lagi.

Namun bursa saham AS justru terus memimpin kejatuhan bursa saham global selama pekan terakhir. Indeks Dow bahkan menyala semakin merah.

Pasalnya, investor justru kha­watir bahwa tindakan global untuk menghentikan penyebaran pan­demi Corona, termasuk me­nutup diri dari mobilitas manusia dan barang, dapat mendorong dunia jatuh ke dalam resesi.

Tiga bulan silam, nyaris tak ada ekonom menyebut Corona sebagai faktor resesi global. Kini, virus “influenza” itu menjadi faktor paling mencemaskan masyarakat global, bahwa dunia berisiko mengalami resesi.

Maka, sebenarnya, yang perlu dicemaskan adalah rasa cemas itu sendiri.

Dan terus terang, saya cemas terhadap ketidaksiapan pemerintah Indonesia, mengatasi kecemasan publik yang pelan tapi pasti, makin merangkak naik belakangan ini.

Juga cemas, karena belum terlihat tanda-tanda kesigapan dalam mengatasi kesulitan daya beli kebanyakan masyarakat yang terdampak langsung, akibat melorotnya aktivitas ekonomi.

Nah, bagaimana menurut Anda?