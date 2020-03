5 Berita Terpopuler, Jejak 'Infeksi' Corona di Industri Farmasi Indonesia dan Arab Saudi Batalkan Umrah Sepanjang 2020

Gangguan pasokan bahan baku obat dari China akibat wabah virus corona membuat pemerintah harus memutar otak mencari strategi untuk mengisi kebutuhan produksi obat di dalam negeri mulai kuartal II/2020.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan pemerintah sedang mengupayakan impor bahan baku farmasi dari negara selain China. Dia melanjutkan merebaknya virus corona menjadi pendorong bagi manufaktur farmasi dalam negeri agar mandiri dalam menyediakan bahan baku obat.

Wakil presiden ke-47 Amerika Serikat, Joe Biden, secara mengejutkan mampu menghimpun lebih banyak dukungan dari pesaingnya, Senator Vermont Bernie Sanders, dalam pertarungan antarkandidat calon presiden dari Partai Demokrat pada pemilihan awal di sejumlah negara bagian (Super Tuesday) AS.

Hasil pungutan suara menunjukkan Biden menguasai suara di 10 dari 14 negara bagian. Dukungan untuk Biden meneguhkan anggapan Sanders kesulitan memperluas pengaruhnya ke para pemilih senior dan warga keturunan Afrika-Amerika.

Proses akuisisi PT Bank Permata Tbk. oleh Bangkok Bank berjalan tanpa hambatan.

Pada hari ini, Bangkok Bank melaksanakan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) di Ibu Kota Thailand, Bangkok.

HMD Global, the home of Nokia phones, mengumumkan bahwa kami adalah official phone partner untuk film James Bond ke-25, No Time To Die, serta menghadirkan tampilan pertama iklan terbarunya yang menampilkan Lashana Lynch sebagai Agen Nomi.

Iklan tersebut terinspirasi oleh film dan disutradarai oleh sutradara peraih BAFTA Award, Amma Asante. Iklan tersebut merupakan bagian dari campaign pemasaran global terbesar HMD Global, yang menampilkan sejumlah smartphone Nokia sebagai ‘The Only Gadget You’ll Ever Need’.

Pemerintah Arab Saudi memutuskan untuk menunda semua kegiatan umrah sepanjang tahun 2020. Hal tersebut menyusul perkembangan epidemi virus corona (COVID-19) yang mulai bermunculan di berbagai negara.

"Penundaan ini bersifat temporer, berlaku untuk penduduk di Arab Saudi ataupun mereka yang datang berkunjung," ujar pemerintah Arab Saudi sebagaimana dikutip dari Channel News Asia, Kamis (5/3/2020).

