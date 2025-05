Rekor, Pendapatan Bea Cukai AS Tembus US$16,5 Miliar Imbas Tarif Trump

Pendapatan harian bea cukai AS mencapai rekor US$16,5 miliar karena importir melakukan pembayaran bulanan ke pemerintah untuk barang yang diterima pada April.

Bisnis.com, JAKARTA - Pendapatan harian dari bea cukai AS melonjak dan mencapai rekor US$16,5 miliar karena importir AS melakukan pembayaran bulanan kepada pemerintah untuk barang yang diterima pada bulan April.

Melansir Bloomberg pada Senin (26/5/2025), data pendapatan dari Departemen Keuangan tersebut mencerminkan dampak penuh dari tarif universal baru Presiden Donald Trump untuk pertama kalinya. Sekitar dua pertiga importir membayar bea cukai dalam satu jumlah bulanan — bulan setelah barang tiba di pelabuhan AS — dan batas waktu pembayaran bulan April adalah Rabu pekan lalu.

Data Departemen Keuangan tidak membagi pendapatan tarif berdasarkan kategori, dan juga mencakup beberapa pajak cukai yang dipungut oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri.

Menurut data tersebut, dengan pungutan bulanan untuk bulan April yang sudah diperhitungkan, Departemen Keuangan akan memperoleh setidaknya US$22,3 miliar dalam bea cukai dan pajak cukai lainnya bulan ini. Jika diukur dalam dolar dan bukan sebagai bagian dari PDB, itu akan menjadi rekor bulanan, menurut data yang dikumpulkan oleh Bloomberg.

Jika tarif terus berlanjut pada tingkat saat ini, data menunjukkan bahwa Trump akan kekurangan US$2 miliar per hari dalam pendapatan tarif yang dia andalkan untuk membantu membayar pemotongan pajak rekor yang termasuk dalam RUU yang disahkan oleh DPR minggu ini.

Namun, target tarif Trump juga memiliki risiko tersendiri. Presiden mengancam akan memberlakukan tarif baru — termasuk 50% untuk barang yang diimpor dari Uni Eropa dan 25% untuk Apple Inc. dan Samsung Electronics Co. jika para pembuat ponsel pintar tersebut tidak memindahkan produksi ke AS.

Trump juga mengancam akan mengenakan tarif balasan untuk sebagian besar negara di dunia, tetapi kemudian menunda kenaikan selama 90 hari.

Pungutan baru yang dipungut sebagian besar terdiri dari tarif dasar 10% untuk sebagian besar negara di dunia, bea masuk 25% untuk baja dan aluminium, dan 25% untuk mobil. Tarif untuk China sekitar 20% saat Trump menjabat, mencapai titik tertinggi 145% dan sekarang menjadi 51%.