Sektor Otomotif Jepang Tekor US$19 Miliar Akibat Tarif Trump

Bisnis.com, JAKARTA – Para produsen mobil Jepang menghadapi kerugian lebih dari US$19 miliar dari tarif Presiden AS Donald Trump yang telah membuat industri otomotif global terpuruk.

Melansir Bloomberg pada Kamis (15/5/2025), merek-merek terkemuka di industri tersebut memperingatkan kinerja keuangan yang lebih lemah tahun ini, atau menahan arahan sama sekali, saat mereka menghitung potensi biaya kebijakan Trump yang terus berubah terkait impor mobil dan suku cadang mobil.

Dampaknya kemungkinan akan bertahan selama bertahun-tahun karena ketidakpastian memacu produsen mobil untuk memikirkan kembali investasi dan produksi mereka di Amerika Utara.

Toyota Motor Corp., produsen mobil terbesar di dunia, kemungkinan akan menjadi yang paling terpukul. Minggu lalu, perusahaan itu mengatakan pihaknya memperkirakan dampak sebesar ¥180 miliar ($1,2 miliar) terhadap pendapatan operasional pada bulan April dan Mei saja.

Angka tersebut dapat mencapai $10,7 miliar untuk seluruh tahun fiskal, menurut Bloomberg Intelligence. Analis Pelham Smithers Julie Boote memperkirakan antara $5,4 miliar dan $6,8 miliar.

Sementara itu, Nissan Motor Co. dan Honda Motor Co. memperkirakan dampak sebesar $3 miliar. Subaru Corp., yang mengimpor sekitar setengah dari mobil yang dijualnya di AS, juga tidak memenuhi target tahunan karena memperkirakan kerugian sebesar $2,5 miliar. Mazda Motor Co. tidak memenuhi target setahun penuh.

Sebagian besar kendaraan yang diimpor ke AS dikenakan bea masuk sebesar 25% pada tanggal 3 April, sementara sebagian besar suku cadang mobil dikenakan pungutan tersebut mulai tanggal 3 Mei. Ada beberapa perintah eksekutif yang mencegah tarif berlipat ganda, tetapi kebijakan tersebut diperkirakan akan menambah ribuan dolar pada harga mobil di AS.

AS merupakan pasar terbesar bagi produsen mobil papan atas Jepang, yang memanfaatkan pabrik di Meksiko atau Kanada untuk membuat kendaraan yang kemudian dikirim melintasi perbatasan.

Namun, tarif impor Trump kini membuat praktik tersebut menjadi mahal, jika tidak bisa dikatakan tidak layak, dan membuat perusahaan berjuang dengan dilema mahal tentang cara merombak rantai pasokan mereka untuk menghindari bea masuk.

Para produsen mobil Jepang kini berharap bahwa negosiasi perdagangan akan memberikan penangguhan hukuman karena pembicaraan dengan AS kemungkinan akan dipercepat akhir bulan ini. Perdana Menteri Shigeru Ishiba telah berjanji untuk tidak menerima kesepakatan apa pun yang tidak membahas tarif otomotif, mengingat pentingnya sektor tersebut bagi perekonomian.

Putar Otak

Sementara itu, perusahaan-perusahaan sudah memikirkan kembali operasi mereka. Honda mengatakan minggu ini bahwa mereka menunda rencana untuk menghabiskan C$15 miliar ($11 miliar) untuk membangun rantai pasokan kendaraan listriknya di Kanada selama dua tahun, termasuk pabrik yang dapat memproduksi 240.000 mobil setahun.

Honda sudah mengalihkan produksi Civic versi hibridanya dari Jepang ke AS. Hampir 40% dari sekitar 1,4 juta mobil yang dijualnya di AS pada tahun 2024 diimpor, menurut Bloomberg Intelligence.

Sementara itu, Subaru mengatakan sedang meninjau semua investasinya, termasuk pengembangan kendaraan listrik. Nissan telah menghentikan pesanan AS untuk SUV yang dibuat di Meksiko, dan Mazda menghentikan ekspor ke Kanada untuk satu model yang diproduksi di pabrik Alabama yang merupakan usaha patungan dengan Toyota.

Untuk saat ini, Toyota mengambil pandangan jangka panjang. Produsen mobil tersebut belum mengubah produksi apa pun sejak tarif diberlakukan. CEO Toyota, Koji Sato mengatakan minggu lalu mereka akan mempertimbangkan untuk membangun jejak produksinya di AS dalam jangka menengah hingga panjang.

Tarif tersebut merupakan pukulan yang sangat keras bagi Nissan, yang sudah berada dalam pergolakan krisis terburuknya dalam seperempat abad. Produsen mobil tersebut telah berjanji untuk memangkas 20.000 pekerjaan dan menutup tujuh fasilitas produksi.

Bahkan dengan restrukturisasi yang ekstensif, Nissan merasa sangat membutuhkan bantuan keuangan setelah pembicaraan untuk bergabung dengan Honda gagal awal tahun ini.

"Nasib Nissan dapat diminimalkan jika mengambil langkah-langkah ini lebih awal," kata analis otomotif senior Bloomberg Intelligence Tatsuo Yoshida. "Dampak dari langkah-langkah ini, dibandingkan dengan apa yang dilakukan produsen mobil lain atau bahkan apa yang telah dilakukan Nissan di masa lalu, masih belum jelas."