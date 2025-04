Bisnis Indonesia Raih 3 Penghargaan Digital Media Awards Asia 2025

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, KUALA LUMPUR - Bisnis Indonesia Group meraih penghargaan bergengsi di ajang Digital Media Awards Asia 2025 yang diselenggarakan oleh World Association of News Publishers (WAN-IFRA) di Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu (23/4).

Tak tanggung-tanggung, Bisnis Indonesia menyabet tiga penghargaan sekaligus yakni Best Digital Subscription/Reader Revenue Project melalui produk Premium Content Bisnis Indonesia, Best Innovative Digital Product The Literacy untuk kegiatan Festival Bisnis Indonesia, dan Best Newsletter.

Presiden Direktur Bisnis Indonesia Group Lulu Terianto yang turut hadir dalam acara tersebut mengatakan penghargaan ini menunjukkan pengakuan global terhadap karya dan inovasi yang dilakukan Bisnis Indonesia Group.

"Penghargaan ini juga memberikan motivasi bagi kami untuk terus berinovasi dan menghadirkan produk-produk terbaik untuk Indonesia, bahkan dunia, dengan mengadopsi teknologi baru, dan tetap menjaga standar tinggi produk jurnalistik,” ujarnya.

Digital Media Awards telah digelar oleh World Association of News Publishers (WAN-IFRA) sejak 2009. Pada ajang kali ini sejumlah media di berbagai negara juga mendapatkan penghargaan atas beragam inovasi digital yang mereka lakukan.

Digital Media Awards Asia 2025 juga menjadi wadah komunikasi bagi para profesional media se Asia Pasifik. Selain penghargaan tersebut, WAN-IFRA turut menggelar sejumlah program pada 22-24 April 2025, antara lain konferensi dengan dua tema utama yakni Revenue Summit dan Technology Summit.

Ada pula workshop Newsroom AI Catalyst yang memberikan kesempatan bagi perwakilan media dari berbagai negara untuk mengadopsi artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan untuk mendukung kegiatan sekaligus mencari peluang baru di ruang redaksi. Workshop tersebut akan digelar berkelanjutan dengan melibatkan sejumlah pakar AI dan praktisi media.