Hyundai Kona Electric: Mobil Listrik Nyaman dengan Jangkauan 600 KM

Bisnis.com, JAKARTA - Dengan jarak tempuh yang lebih panjang hingga 600 kilometer, All New Hyundai Kona Electric juga dibekali dengan suspensi yang nyaman, sehingga lebih mumpuni dalam meredam getaran saat dipakai berkendara.

Berbeda dengan sistem suspensi kendaraan listrik lainnya yang cenderung keras, All New Kona Electric menawarkan bantingan yang lebih lembut tanpa mengorbankan stabilitas. Suspensi ini membuat mobil tetap tenang saat melewati jalan bergelombang atau tidak rata.

Tim Jelajah Bisnis Indonesia yang mencoba mengendarai Hyundai All New Kona Electric menyebutkan suspensi yang ada membuat punggung lebih nyaman selama berkendara dalam waktu yang lama.

“Suspensinya lebih empuk dan tenang saat dipakai di jalan bergelombang. Menyerap getaran dan benturan dengan baik sehingga nyaman untuk perjalanan jauh,” ujar Erwin, salah satu Tim Jelajah yang mencoba mengendarai Hyundai Kona Electric.

All New Kona Electric dibekali dengan motor listrik bertenaga 217 HP dan torsi 255 Nm pada varian Long Range, mampu melesat dari 0-100 km/jam dalam 7,9 detik. Karakteristik tenaganya lebih natural saat dipacu, dengan power delivery yang progresif layaknya mobil konvensional.

Dengan kapasitas baterai 66 kWh pada varian Long Range, All New Kona Electric mampu menempuh jarak antara 549-602 kilometer dalam sekali pengisian. Sementara pada varian Standard Range, All New Kona Electric dibekali dengan baterai berkapasitas 48,9 kWh dan diklaim mampu menempuh jarak hingga 448 kilometer.

Salah satu kekhawatiran umum pemilik kendaraan listrik adalah tentang pengisian daya. Hyundai menjawab kekhawatiran ini dengan meningkatkan kemampuan pengisian daya DC dari sebelumnya 50 kW menjadi 100 kW, sehingga All New Kona Electric bisa diisi dari 0 hingga penuh kurang dari 1 jam. Selain itu, port pengisian juga masih diletakkan di bagian depan untuk kemudahan akses.

Hyundai Kona Electric juga dilengkapi fitur keamanan canggih berupa Advanced Driver Assistance System (ADAS) yang disebut juga sebagai Hyundai SmartSense. Sistem ini menjalankan beberapa fitur, seperti Surround View Monitor (SVM), Blind-Spot View Monitor (BVM), Forward Collision Avoidance Assist (FCA), Blind Spot Collision Avoidance Assist (BCA), Rear Cross Traffic Collision Avoidance Assist (RCCA), Driver Attention Warning (DAW), Safe Exist Assist (SEA) dan Lane Keeping Assist (LKA) serta Lane Following Assist (LFA).

Implementasi Hyundai SmartSense terasa solid dan halus, tidak mudah mengerem mendadak kecuali benar-benar diperlukan untuk menghindari tabrakan. Satu fitur menarik adalah sistem regenerative braking yang terintegrasi dengan ADAS.

All New Hyundai Kona Electric tersedia dalam dua varian baterai di Indonesia. Standard Range dan Long Range. Harganya dimulai dari Rp516 juta untuk tipe Style Standard Range hingga Rp610,2 juta untuk tipe Signature Long Range. Sementara untuk Seri N Line, yang menggabungkan performa, kenyamanan dan estetika, Hyundai membanderol dengan harga Rp629,4 juta.

DUKUNGAN SPKLU

Salah satu faktor pendukung utama kendaraan listrik adalah ketersediaan infrastruktur pengisian daya. Hyundai telah membangun ekosistem mobil listrik dengan memiliki lebih dari 240 Charging Stations yang tersebar di seluruh Indonesia.

Charging Stations Hyundai menggunakan standar CCS2 (Combined Charging System 2) yang umum digunakan secara global. Hyundai juga menggandeng empat mitra strategis sejak Juli 2024, yaitu Voltron, Casion, Buzz, dan Daya Green untuk memperluas jaringan Charging Stations Hyundai yang sudah ada sebelumnya di berbagai kota. Melalui kemitraan ini, pengguna kendaraan listrik dapat mengakses lebih dari 600 charging stations dengan berbagai tipe pengisian, mulai dari slow, standard, fast, hingga ultra fast chargers.

"Dengan ketersediaan charging stations yang semakin luas dan kemampuan jarak tempuh All New Kona Electric yang mencapai 600 kilometer, kekhawatiran tentang range anxiety atau ketakutan kehabisan daya saat bepergian jauh dengan mobil listrik kini semakin berkurang," tambah Erwin.

Sebagai inovasi tambahan, Hyundai juga menawarkan program EV Charging Subscription atau langganan charger EV yang memungkinkan konsumen mengisi daya baterai kendaraan listriknya di ratusan charging station milik Hyundai dengan harga hingga 47% lebih rendah.

Hyundai terus memperluas jangkauan kendaraan listrik mereka di Indonesia, dengan fokus pada produk-produk premium dengan teknologi canggih yang mendukung program elektrifikasi kendaraan nasional sekaligus memberikan pengalaman berkendara yang lebih efisien dan ramah lingkungan bagi konsumen Indonesia.