Ramai #KaburAjaDulu, Wamenlu Titip Pesan Ini kepada WNI yang Pilih Keluar Negeri

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Cristiawan Nasir buka suara terkait ramainya seruan #KaburAjaDulu yang menggema di berbagai media sosial.

Arrmanatha menitipkan pesan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang menyerukan tagar tersebut dan berniat untuk #KaburAjaDulu alias memilih untuk pergi ke luar negeri.

“Untuk pergi ke luar negeri itu merupakan hak masing-masing individu, tapi dari Kemlu yang ditekankan agar dipastikan apabila pergi, dilakukan secara legal, semua syarat dan aturan diikuti,” ujarnya saat ditemui di Hotel Raffles, Senin (24/2/2025).

Dirinya meminta kepada para WNI yang mengambil keputusan tersebut, jangan sampai melakukan tindakan-tindakan ceroboh dan justru memberikan efek buruk terhadap citra Indonesia di negera lain dan merugikan diri sendiri.

#KaburAjaDulu muncul usai keputusan efisiensi anggaran oleh pemerintah yang dinilai berdampak terhadap berbagai sektor, termasuk dana pendidikan yang didalamnya terdapat anggaran beasiswa.

Warganet menilai tak terjangkaunya biaya pendidikan dan keterbatasan lapangan kerja akhirnya mendorong masyarakat untuk mencari peluang di luar negeri.

Sebelumnya, Jepang dan Taiwan justru menyambut baik bagi WNI yang ingin bekerja di negaranya. Terlebih Jepang, yang mengalami masalah demografi dan kekurangan tenaga kerja.

Meski demikian, Arramantha melihat peluang kerja di Indonesia—sebagai negara berkembang—masih cukup banyak tersedia ketimbang negara maju.

Sebagaimana dirinya yang menghabiskan waktu cukup lama di luar negeri untuk menimba ilmu, namun memutuskan kembali ke Tanah Air. “Itu bagaimana kita melihat kesempatan yang ada. Di Indonesia juga banyak opportunities,” tuturnya.

Sebelumnya, tagar tersebut bahkan telah sampai kepada Presiden Prabowo Subianto. Dirinya menanggapi bahwa bila ada masalah harus dihadapi dan diatasi, bukan kabur atau lari dari masalah yang sedang dihadapi.

“When you see the problems, you run to the problems, you face the problems, you overcome the problems [Ketika kamu melihat masalah, kamu berlari ke masalah tersebut, kamu menghadapi masalah tersebut, kamu mengatasi masalah tersebut],” kata Prabowo dalam temu pemimpin media massa di Hambalang, Bogor, Sabtu (22/2/2025).