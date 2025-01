Penasihat Biden Peringatkan Trump untuk Tidak Intervensi The Fed

Ekonom mengingatkan laju inflasi AS terancam lebih tinggi jika Presiden terpilih Donald Trump melakukan intervensi kebijakan The Fed) terkait suku bunga acuan.

Bisnis.com, JAKARTA -- Ekonom mengingatkan laju inflasi terancam lebih tinggi jika Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump melakukan intervensi kebijakan The Federal Reserve (The Fed) terkait suku bunga.

Jared Bernstein, Ketua Dewan Penasihat Ekonomi pada Pemerintahan Presiden Joe Biden mengatakan bahwa ia bersikap terbuka tentang tim presiden terpilih tersebut. Akan tetapi, ia menyinggung pandangan Trump di periode pertama pemerintahannya bahwa cabang eksekutif seharusnya memiliki suara yang lebih besar atas penetapan suku bunga bank sentral.

"Mari kita lihat apa yang mereka lakukan [ke depan]. Mereka tidak menginginkan inflasi atau suku bunga yang lebih tinggi. Namun, begitu Anda mulai mengutak-atik independensi Fed, saya pikir Anda membuat kesalahan yang cukup fatal dalam hal mengendalikan inflasi," kata Bernstein, dikutip dari Bloomberg, Jumat (17/1/2024).

Komentar Bernstein muncul pada hari yang sama ketika pilihan Trump untuk Menteri Keuangan, Scott Bessent, bersaksi di sidang konfirmasi. Bessent menepis kekhawatiran para senator bahwa Trump mungkin berusaha mengganggu independensi Fed. Ia mengatakan bahwa presiden yang baru akan menyampaikan pandangannya tentang bank tersebut sebagaimana dilakukan oleh anggota parlemen kongres.

"Menurut saya, dalam hal keputusan kebijakan moneter, FOMC harus independen," kata Bessent, merujuk pada Komite Pasar Terbuka Federal, lembaga yang mengatur suku bunga acuan bank.

Ketua dari kedua partai sebagian besar menahan diri untuk tidak mengomentari keputusan Fed dan suku bunga untuk menghindari persepsi memengaruhi bank sentral. Biden pun menghindari mengomentari Fed, bahkan saat Demokrat merasa frustrasi atas laju pemotongan suku bunga bank.

Bernstein mengatakan pemerintah sangat menyadari bahwa ekonomi telah terpuruk akibat mengorbankan independensi bank sentral. Ia menilai hal tersebut sebagian besar terjadi karena kesalahan yang tidak dipaksakan pada inflasi.

Dalam pemilihan kali ini, kemarahan atas harga barang yang tinggi dan inflasi yang terus-menerus membantu Trump menuju Gedung Putih dalam pemilihan umum November. lalu Namun, saat ia bersiap untuk memangku jabatan, inflasi mulai mereda, dan The Fed bergulat dengan laju penurunan suku bunga.

Pejabat The Fed menyambut baik data inflasi baru minggu ini yang menunjukkan tekanan harga mendasar mereda pada Desember.

Pada Kamis (16/1/2025), Gubernur Federal Reserve Christopher Waller mengatakan bank sentral dapat menurunkan suku bunga lagi pada paruh pertama tahun 2025 jika data terus menunjukkan hasil yang baik.

Laju pemotongan, tingkat inflasi, imbal hasil, dan defisit merupakan titik api potensial dalam masa jabatan kedua Trump, saat Partai Republik akan berupaya memperpanjang pemotongan pajaknya.

Bernstein mengatakan bahwa ia tidak akan berani memprediksi apa yang akan dilakukan Trump, tetapi kebijakan seperti tarif tinggi, pemotongan pajak yang luas untuk orang kaya, dan deportasi massal pekerja tidak berdokumen dapat memicu pertumbuhan harga.

"Semua itu, tentu saja, bersifat inflasi. Dan kemudian jika Anda menambahkan independensi Fed yang membahayakan, Anda memiliki masalah nyata di tangan Anda. Saya rasa mereka tidak ingin membahasnya," ujarnya.

Bernstein bercanda bahwa ia akan segera terbebas dari keengganan pemerintah untuk mengomentari bank tersebut.

"Orang-orang bertanya kepada saya sekarang: apa yang akan Anda lakukan setelah pekerjaan ini?" kata Bernstein. "Salah satu hal yang saya katakan adalah: Saya akan berbicara tentang Fed."