Profil & Gurita Bisnis Anindya Bakrie yang Resmi Jadi Ketum Kadin

Bisnis.com, JAKARTA - Anindya Novyan Bakrie resmi dikukuhkan sebagai ketua umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk periode 2024–2029.

Penetapan ini disahkan melalui Musyawarah Nasional (Munas) Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (16/1/2025).

Itu artinya, pengangkatan Anindya Bakrie sekaligus menandakan posisi Arsjad Rasjid resmi lengser dari posisi kursi ketua umum Kadin Indonesia. Kini Arsjad menjabat sebagai ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia 2024–2029.

Anindya Bakrie dalam sambutannya juga menekan bahwa didapuknya dirinya sebagai ketua umum Kadin Indonesia sejalan dengan amanah dari para pemegang saham.

“Saya mohon doa supaya menjadi pemimpin yang amanah. Saya melakukan ini tentu karena para pemegang saham, yaitu Kadin provinsi dan anggota luar biasa mengamanahkan, jadi saya hanya menjalankan bersama perahu besar ini,” ujar Anindya pada Kamis (16/1/2025).

Menilik profilnya, Anindya Bakrie lahir di Jakarta, 10 November 1974. Dia merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan konglomerat Aburizal Bakrie dan Tatty Bakrie.

Anindya Bakrie meraih gelar Sarjana Teknik Industri di Northwestern University, Illinois, Amerika Serikat (AS) pada 1996. Selanjutnya, dia meraih gelar MBA, Global Management Program (GMP) di Stanford Graduate School of Business, California, AS pada 2001.

Adapun, Anindya memulai karier sebagai analis keuangan di bank investasi Salomon Brothers Inc, yang berbasis di New York, AS pada 1996-1997. Setelahnya, dia menakhodai beberapa gurita bisnis milik Bakrie Group.

Pada 1997-1999, dia menjabat sebagai Deputi COO dan Direktur Pelaksana PT Bakrie & Brothers Tbk. (BNBR). Selain itu, dia juga pernah menjadi Chief Operating Officer (COO) Capital Managers Asia Pte. Ltd, Singapura pada 2001.

Kemudian, Anindya menjabat sebagai Presiden Direktur di PT Bakrie Telecom Tbk. (BTEL) pada 2004. Dia juga menjabat sebagai Presiden Komisaris di PT Lativi Mediakarya (tvOne) sejak 2007.

Anindya Bakrie juga menjabat Presiden Direktur di PT Visi Media Asia Tbk.(VIVA) sejak 2008, serta Presiden Komisaris di PT Cakrawala Andalas Televisi (ANTV) sejak 2009. Dia juga mengemban jabatan CEO di PT Bakrie Global sejak 2012.

Selanjutnya, Presiden Komisaris di PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk. (UNSP) sejak 2012. Presiden Komisaris di PT Intermedia Capital Tbk. (MDIA) pada 2014.

Tak ketinggalan, Anindya Bakrie juga menjabat sebagai CEO dan Presiden Direktur BNBR sejak 2019, serta di perusahaan kendaraan listrik, PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk. (VKTR) sejak 2022.