Penghargaan Prestisius untuk SAPX Express di BILA 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - PT. Satria Antaran Prima. TBK Tech 3PL Company, yang bergerak di bidang jasa Last Mile Delivery Courier atau biasa dikenal SAPX Express, yang telah genap berusia 10 Tahun pada September 2024 lalu, berhasil Meraih Penghargaan Bergengsi “Bisnis Indonesia Logistic Award 2024 (Bila 2024)”.

Ajang Penghargaan tahunan ini sebagai bentuk apresiasi kepada seluruh perusahaan Transportasi Logistik Swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang selalu mampu menjawab tantangan terbaru di bidang industri Transportasi Logistik.

Penghargaan BILA 2024 ini ditetapkan oleh enam juri dari sektor transportasi dan logistik yaitu, Lulu Terianto – Direktur Utama Bisnis Indonesia Group, Bobby Gafur Umar – Ketua Bidang Industri Manufaktur Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Carmelita Hartoto – Ketua Umum Indonesian National Shipowners’ Association (INSA), Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia – Mahendra Rianto, Hendra Wibawa – Redaktur Senior Sektor Transportasi dan Logistik Bisnis Indonesia Group, Imam Gandi Mihardja – Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI).

Acara ini diselenggarakan oleh Bisnis Indonesia Group, yang berlokasi di Financial Hall, Graha CIMB Niaga, Jakarta Selatan, pada hari Kamis 28 November 2024. Penyerahan penghargaan ini di wakili oleh Adhika Yosmik, Marketing Communication Manager SAPX Express.

Lebih Jauh Budiyanto Darmastono, Presiden Direktur SAPX Express menyampaikan bahwa. Tema yang diusung Pada ajang Bila 2024 kali ini sangat relevan dengan Nilai Inti dari SAPX Express yaitu “Andal dan Efisien”.

Hal ini juga dibuktikan oleh SAPX Express dengan beragamnya Portofolio klien yang dimiliki, pada Industri skala besar (Corporate Client) seperti Perbankan dan Keuangan lainya, Otomotif, Pertambangan, Farmasi, FMCG, Food and Beverage (F&B), Retail and Fashion, Electronic and Gadget, serta Ecommerce and Startup Tech Company.

SAPX Express juga turut berperan serta aktif menjadi tulang punggung industri e-commerce dan memberikan support kepada seluruh UMKM (Social Seller) di Indonesia dengan membangun Brand Positioning sebagai #JagoNyaCOD hal ini dibuktikan dengan Competitive Advantage yang kami miliki dibanding kompetitor untuk kategori COD Service seperti: Coverage area COD yang Luas, Integrated CRM system, Fee COD yang rendah, dan Free Return Fee.

Penghargaan ini adalah bukti kerja keras dan komitmen kami untuk selalu memberikan layanan terbaik dan akan kami dedikasikan untuk seluruh pelanggan, mitra, dan serta seluruh Internal Team SAPX Express Ujar Denny Parhan, Corporate Secretary SAPX Express.

Perbesar

SAPX Express berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh pelanggan nya, dengan berbagai channel pelayanan pelanggan yang tersedia. Tertarik untuk mencoba layanan Delivery service dari SAPX Express untuk Perusahaan anda daftarkan segera perusahaan anda disini. Business Account Representative kami akan siap menghubungi dan melayani anda.