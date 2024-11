Dibayangi Ancaman Tarif, PM Kanada Bakal Temui Trump

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, dikabarkan akan bertemu dengan Presiden AS terpilih Donald Trump pada Jumat (29/11/2024) waktu setempat.

Kabar pertemuan ini menyusul ancaman Trump yang akan menerapkan tarif baru pada negara-negara tetangga, kecuali mereka menghentikan aliran obat-obatan terlarang dan Imigran gelap tidak melintasi perbatasan.

Mengutip Bloomberg pada Sabtu (30/11/2024), Trudeau mendarat di West Palm Beach, Florida, pada Jumat malam waktu setempat, berdasarkan informasi dari orang-orang yang mengetahui rencana tersebut. Sumber itu berbicara dengan syarat anonim untuk berbagi rincian tentang pertemuan tersebut.

Pada awal pekan ini, Trump berjanji untuk mengenakan tarif tambahan kepada Kanada dan Meksiko serta China. Menurutnya, dengan pungutan tersebut diperlukan untuk mengamankan perbatasan AS, yang menjadi perhatian utama para pemilih dalam pemilihan presiden bulan November.

Presiden terpilih itu mengatakan dia akan mengenakan tarif tambahan 10% pada barang-barang dari China dan tarif 25% pada semua produk dari Meksiko dan Kanada jika mereka gagal bertindak.

Ancaman khusus pertama Trump untuk mengekang arus perdagangan global sejak pemilihannya telah mengguncang pasar. Ancaman Trump, yang dia buat pada unggahan di media sosial Truth Social miliknya, membuat dolar Kanada jatuh.

Malam itu, Trudeau menghubungi presiden terpilih melalui panggilan telepon untuk membahas keamanan perbatasan dan perdagangan, menurut seorang pejabat pemerintah yang mengetahui masalah tersebut.

Trudeau mengatakan bahwa jumlah migran yang menyeberangi perbatasan negara ke AS sangat sedikit dibandingkan dengan mereka yang datang dari Meksiko, kata pejabat tersebut, yang berbicara dengan syarat anonim.

Pejabat Kanada dalam beberapa hari terakhir juga dengan cepat menegaskan bahwa mereka bekerja sama erat dengan AS untuk memerangi aliran fentanil — opioid sintetis mematikan yang telah memicu krisis kesehatan masyarakat di AS.

Volume fentanil yang disita di perbatasan Meksiko sejak awal tahun 2022 sekitar 1.000 kali lebih besar daripada yang telah disita di perbatasan Kanada, menurut data Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS.

Tetap saja, Trudeau berada di bawah tekanan di dalam negeri untuk meningkatkan keamanan perbatasan dan pengeluaran pertahanan untuk meredakan kekhawatiran Trump.

Doug Ford dari Ontario, pemimpin provinsi terpadat di Kanada, mengatakan setelah pertemuan perdana menteri dan perdana menteri bahwa dia telah mendesak Trudeau selama berbulan-bulan untuk menunjukkan bahwa Kanada akan berupaya mengatasi kekhawatiran ekonomi dan keamanan AS.

Trudeau akan menjadi pemimpin G7 pertama yang mengadakan pertemuan tatap muka dengan Trump sejak pemilihan AS.

"Simbolisme Trudeau yang berlutut di Palm Beach untuk mengatakan 'Tolong jangan' sangat, sangat kuat," kata profesor hubungan internasional di Universitas Carleton, Fen Hampson.

"Taruhannya sangat tinggi dan Trudeau harus mewujudkannya," kata Hampson. "Jika tidak, warga Kanada akan menganggapnya sebagai misi yang gagal, karena kita semua tahu mengapa dia datang ke sana dan itu bukan untuk memberi selamat kepada Trump."

Kanada dan AS memiliki salah satu hubungan perdagangan bilateral terbesar di dunia, bernilai lebih dari US$900 miliar per tahun, dan merupakan pemasok minyak mentah eksternal terbesar ke AS, yang memompa jutaan barel per hari ke kilang-kilang minyak di wilayah barat tengah dan tempat lain.

Para ekonom melihat Meksiko dan Kanada menanggung dampak ekonomi terbesar jika Trump menepati janjinya untuk mengenakan tarif yang luas terhadap impor AS.

Trump telah menjadikan tarif sebagai inti dari agenda ekonominya, bersumpah untuk menggunakannya secara menyeluruh terhadap sekutu dan musuh AS untuk mendapatkan konsesi dan memaksa bisnis untuk memindahkan pekerjaan manufaktur.

Para ekonom arus utama telah memperingatkan bahwa pungutan tersebut mengancam untuk menaikkan harga bagi konsumen, akan gagal meningkatkan pendapatan yang diprediksinya dan siap untuk mengurangi atau mengalihkan arus perdagangan.

Tarif terhadap Meksiko dan Kanada juga mengancam untuk menyalakan kembali perseteruan perdagangan dari masa jabatan pertama Trump, ketika dia memaksakan Negosiasi ulang Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara atau North American Free Trade Agreement.

Pakta perdagangan baru tersebut, yang bernama United States-Mexico-Canada Agreement, memungkinkan perdagangan bebas bea di berbagai sektor, sekaligus mengubah peraturan untuk berbagai industri termasuk manufaktur otomotif.