Lolos Jurang Resesi, Pertumbuhan Ekonomi Korsel 0,1% per Kuartal III/2024

Bisnis.com, JAKARTA - Korea Selatan lolos dari jurang resesi setelah mencatatkan pertumbuhan ekonomi tipis pada kuartal III/2024 usai kontraksi pada periode sebelumnya.

Pertumbuhan tersebut terjadi ditengah menurunnya ekspor dan dibayangi sentimen ketegangan geopolitik dan pemilihan presiden AS yang dapat berdampak pada negara-negara yang bergantung pada perdagangan.

Mengutip Bloomberg pada Kamis (24/10/2024), data yang dirilis Bank of Korea (BOK) menyebut, produk domestik bruto (PDB) Korsel naik tipis 0,1% pada kuartal III/2024 dibandingkan kuartal sebelumnya.

Angka tersebut meleset dari perkiraan para ekonom mengenai ekspansi sebesar 0,4% dengan selisih yang besar dan terjadi setelah kontraksi sebesar 0,2% pada kuartal kedua.

Dibandingkan tahun sebelumnya, perekonomian tumbuh sebesar 1,5%, juga lebih lambat dibandingkan perkiraan analis sebesar 2%. Ketidakpastian telah meningkat terhadap pertumbuhan ekonomi untuk tahun ini dan tahun depan dan hal ini akan tercermin dalam perkiraan yang akan diperbarui pada bulan November ketika BOK menetapkan keputusan suku bunga acuannya.

BOK memulai poros kebijakannya awal bulan ini dengan penurunan suku bunga.

Korea Selatan merupakan salah satu eksportir terkuat di dunia, dengan industri teknologinya yang mendorong pendapatan dari luar negeri. Namun, peningkatan ekspor chip memori telah menunjukkan tanda-tanda melambat dalam beberapa bulan terakhir, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai intensitas permintaan global terkait pengembangan kecerdasan buatan.

BOK menjelaskan, ekspor secara riil turun karena moderasi dalam ekspor teknologi dan lesunya produk-produk lain. Selain itu, penurunan pengiriman mobil dan produk kimia khususnya menyebabkan penurunan ekspor sebesar 0,4% pada kuartal ketiga dibandingkan tiga bulan sebelumnya sementara impor meningkat sebesar 1,5%.

Konsumsi swasta bernasib lebih baik, naik 0,5%, sementara investasi fasilitas meningkat 6,9% karena belanja peralatan seperti mesin pembuat chip meningkat.

“Perekonomian kami tumbuh secara moderat karena permintaan domestik meningkat sesuai perkiraan, namun ekspor tumbuh lebih lambat dari perkiraan,” kata BOK.

Pentingnya meningkatkan konsumsi domestik telah menjadi pusat perdebatan kebijakan karena data perdagangan menunjukkan ekspor teknologi mulai mencapai puncaknya.

BOK mempertahankan waktunya untuk melakukan perubahan kebijakan ketika memangkas suku bunga acuannya bulan ini, dengan mengatakan bahwa pelonggaran lebih awal akan menambah bahan bakar bagi pasar properti yang terlalu panas di Seoul dan mengancam stabilitas keuangan.

Gubernur BOK, Rhee Chang-yong, menambahkan bank sentral mempertimbangkan potensi pertumbuhan ekonomi negara dan memperlambat inflasi dalam mengambil keputusan untuk menurunkan suku bunga sebesar seperempat poin persentase menjadi 3,25%.

Ketika BOK mengadakan pertemuan bulan depan, sebagian besar ekonom memperkirakan akan ditahan dan kemungkinan akan fokus pada perubahan perkiraan pertumbuhan untuk menebak waktu penurunan suku bunga berikutnya. Survei Bloomberg pekan lalu mengindikasikan para ekonom berpendapat dewan kebijakan moneter akan melakukan dua pemotongan pada paruh pertama tahun depan dan satu pemotongan lagi pada kuartal terakhir.

“Meskipun kami percaya pertumbuhan mungkin bukan prioritas utama dalam agenda BOK dibandingkan dengan kekhawatiran lainnya, MPB pasti akan memantau data PDB kuartal III/2024 dan permintaan chip yang didorong oleh AI ketika menilai laju pelonggaran moneter,” jelas analis Pantheon Macroeconomics, Kelvin Lam sebelum rilis data pada Kamis.

Ekspektasi pelonggaran kebijakan moneter hampir sepanjang tahun pada tahun depan mencerminkan prospek ekspor dan pertumbuhan ekonomi yang melemah.

Sebagian besar dunia usaha di Korea Selatan khawatir bahwa hambatan perdagangan akan meningkat pada tahun 2025 dan tarif akan membebani perdagangan global, terlepas dari apakah Donald Trump atau Kamala Harris akan mengambil alih kekuasaan dalam pemilihan presiden AS pada bulan November mendatang. Meningkatnya keterlibatan Korea Utara dalam perang Rusia melawan Ukraina juga menambah risiko geopolitik yang membebani perdagangan global.

Kementerian Perdagangan Korea Selatan mengatakan pada Selasa bahwa pertumbuhan ekspor mungkin melambat pada periode Oktober-Desember dibandingkan dengan tiga kuartal sebelumnya, meskipun pertumbuhannya masih tetap positif.

Ekonom Hanwha Investment & Securities, Lim Hye-youn menjelaskan, pelemahan ini kemungkinan disebabkan oleh tertundanya pemulihan manufaktur global.

"Produsen AS sedang memperhitungkan perlambatan konsumsi, sementara ini memerlukan waktu untuk memastikan efektivitas stimulus China,” katanya.

China tetap menjadi mitra dagang terbesar bagi Korea Selatan bahkan ketika hubungan ekonomi Seoul dengan Washington menguat di bawah aliansi keamanan yang telah diperkuat oleh Presiden Yoon Suk Yeol dengan pemerintahan Biden.

Dorongan balik terhadap Amerika Serikat dalam hubungan perdagangan bertepatan dengan meningkatnya persaingan dari perusahaan-perusahaan China dalam segala hal mulai dari mobil hingga semikonduktor. Korea Selatan tahun lalu mencatat defisit perdagangan pertamanya dengan China dalam waktu sekitar tiga dekade.

Posisi terdepan AS dalam pengembangan kecerdasan buatan juga memberikan insentif bagi perusahaan-perusahaan Korea Selatan seperti Samsung Electronics Co. dan SK Hynix Inc. untuk meningkatkan operasi dan investasi mereka di Amerika.

Pemerintah secara terpisah melanjutkan investasi sebesar 26 triliun won atau US$18,9 miliar untuk mendukung pertumbuhan industri semikonduktor dalam negeri, termasuk pembentukan salah satu klaster pembuatan chip terbesar di dunia, dan mempertajam fokusnya pada teknologi mutakhir untuk jangka panjang. pembangunan ekonomi.

Kemandirian yang lebih besar terhadap teknologi menjadi semakin penting seiring dengan demografi penuaan yang mengharuskan Korea Selatan untuk mengotomatisasi lebih banyak aspek aktivitas industrinya.

Korea Selatan memiliki tingkat kesuburan terendah di dunia, dan para pejabat moneter khawatir hal ini akan mendorong mereka lebih keras melakukan pelonggaran guna menstimulasi perekonomian dalam jangka panjang dengan risiko memperburuk beban utang rumah tangga.