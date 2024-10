Dualisme Berakhir, Kemenkumham Sahkan Asita Kubu Nunung Rusmiati

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) resmi merampungkan kisruh dualisme organisasi Association of the Indonesian Tours and Travel agencies (Asita) usai menerbitkan Surat Keputusan (SK) Menkumham Nomor AHU-02.AH.01.043 Tahun 2024 pada 10 September 2024.

Ketua Umum Asita, Nunung Rusmiati menjelaskan, keputusan tersebut menegaskan hanya terdapat satu Asita yang sah, yakni di bawah kepemimpinannya. Dengan demikian, Asita kubu Artha Hanif merupakan organisasi ilegal.

“Kemenkumham RI telah mengeluarkan surat Keputusan yang mencabut surat Keputusan sebelumnya terkait perubahan anggaran dasar yang dipimpin oleh Pak Artha Hanif. Keputusan ini didasarkan pada Keputusan MA yang menegaskan bahwa organisasi tersebut tak sah dan tak memiliki hak atas nama Asita,” jelasnya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Di samping itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asita, Budijanto Ardiansjah menegaskan bahwa Asita yang berada di bawah kepengurusannya telah jauh lebih dahulu berdiri ketimbang Asita kubu Artha Hanif.

Dia menjelaskan, Asita telah berdiri pada 7 Januari 1971, sedangkan Asita kubu Artha Hanif baru dibentuk pada 2021. Hal itulah yang menegaskan bahwa hanya terdapat satu Asita sah yang saat ini dipimpin oleh Nunung Rusmiati.

“Setelah aliansi ini berdiri [Asita kubu Artha Hanif] kemudian mereka mendapat pengesahan dari Kemenkumham. Waktu itu Kemenkumham mengeluarkan akta untuk mereka kenapa? Karena waktu itu belum ada sengketa, jadi saat mereka mendaftar online sistemnya bisa menerima,” tegasnya.

Seiring dengan rampungnya sengkarut dualisme yang berlangsung bertahun-tahun tersebut. Asita di bawah Nahkoda Nunung Rusmiati mengaku bakal terus berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam mendukung pertumbuhan sektor pariwisata yang telah menunjukkan capaian positif selama tahun 2023.

Di mana, jumlah wisatawan mancanegara pada 2023 tercatat telah meningkat 98,3% dengan kontribusi devisa sebesar US$14 miliar atau sekitar Rp217,48 triliun (asumsi kurs: Rp15.534).

Serta terus menggenjot perjalanan wisatawan domestik yang pada 2023 tembus 749,1 juta dengan kontribusi penyerapan tenaga kerja mencapai 24,92 juta orang.

Susunan Pengurus Asita 2024 – 2029:

Ketua Umum - Nunung Rusmiati

Sekretaris Jenderal - Budijanto Ardiansjah

Wakil Sekjen 1 - Nuning Widya Sutrisno

Wakil Sekjen 2 - Edwin Ismedi Himna

Wakil Sekjen 3 - Hairani Tarigan

Bendahara Umum - Hanny

Wakil Bendahara Umum 1 : Ahmad Sugiyono

Wakil Bendahara Umum 2 : Leni Hartono

Wakil Bendahara Umum 3 : Moudy Paat

Wakil Ketua Umum 1 - Solahuddin Nasution

Wakil Ketua Umum 2 - Rocky W. Praputranto

Wakil Ketua Umum 3 - Didi Leonardo Manaba

Wakil Ketua Umum 4 - Masrura Ramidjal

Wakil Ketua Umum 5 - Anthon Wahyudi

Wakil Ketua Umum 6 - Dewantoro Umbu Joka

Wakil Ketua Umum 7 - Nofel Saleh Hilabi