KA Brantas dan KA Dharmawangsa Pakai Gerbong Ekonomi New Generation per 17 Oktober

PT KAI akan mengoperasikan kereta ekonomi New Generation pada KA Brantas dan KA Dharmawangsa mulai 17 Oktober 2024.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI akan mengoperasikan kereta ekonomi New Generation pada KA Brantas relasi Blitar – Pasar Senen (pp) dan KA Dharmawangsa relasi Surabaya Pasarturi – Pasar Senen (pp) terhitung per 17 Oktober 2024 nanti.

VP Public Relations KAI Anne Purba mengatakan peningkatan layanan kelas kereta ekonomi pada KA Brantas dan KA Dharmawangsa yang menggantikan kereta ekonomi jenis kursi berhadapan menjadi kereta ekonomi New Generation dengan kapasitas 72 tempat duduk.

Kereta yang digunakan pada KA Brantas dan KA Dharmawangsa tersebut merupakan kereta ekonomi New Generation versi modifikasi Balai Yasa Manggarai.

Kursi pada kereta ekonomi New Generation sudah berjenis captain seat yang akan meningkatkan kenyamanan bagi pelanggan KA ketika melakukan perjalanan dengan waktu tempuh panjang.

"Peningkatan kenyamanan ini karena kereta ekonomi New Generation memiliki fasilitas desain kursi yang ergonomis dilengkapi fitur pengatur kemiringan dan bisa disesuaikan searah laju KA ataupun berhadapan," ujarnya melalui keterangan resmi, Selasa (15/10/2024).

Anne menyebut peningkatan pelayanan pada KA kelas ekonomi ini adalah wujud komitmen KAI dalam mendengarkan kebutuhan dan masukan dari para pelanggan, untuk dapat terus meningkatkan pelayanan dan customer experience sehingga tetap relevan dan adaptif dengan perkembangan zaman dan profil pelanggan

Interior kereta ekonomi New Generation dimodifikasi menyerupai kereta eksekutif seperti bentuk bagasi dan nuansa interior yang lebih cerah, dengan sentuhan aksen kayu pada bagian jendela yang memberikan kesan klasik dan elegan. Tak hanya itu, modifikasi juga dilakukan pada toilet dengan penggunaan toilet duduk dilengkapi wastafel dan hand dryer. Selain itu tersedia tempat ibadah di kereta restorasi.

Sebelumnya, KAI telah meluncurkan kereta ekonomi New Generation versi modifikasi pada KA Menoreh relasi Pasarsenen - Semarang Tawang Bank Jateng (pp), KA Jaka Tingkir relasi Purwosari – Pasar Senen (pp), KA Gaya Baru Malam Selatan relasi Pasarsenen – Surabaya Gubeng (pp) dan KA Blambangan Ekspres relasi Semarang Tawang Bank Jateng – Ketapang (pp).

Kereta telah menggunakan rangkaian kereta ekonomi Stainless Steel New Generation diantaranya KA Majapahit relasi Pasarsenen-Malang (pp), KA Lodaya relasi Solo Balapan-Bandung (pp) dan KA Logawa relasi Purwokerto - Jember (pp).

Kemudian, untuk KA Progo relasi Pasar Senen -Lempuyangan (pp) akan menggunakan Kereta Stainless steel New Generation pada tanggal 15 Oktober 2024. Sedangkan untuk KA Jayabaya relasi Malang - Pasarsenen (pp) akan berganti dari versi New Generation versi modifikasi dengan kereta baru Stainless Steel New Generation pada tanggal 16 Oktober 2024.

KAI menargetkan pada 2024 untuk mengubah sebanyak 60 gerbong kereta ekonomi kursi tegak berhadapan menjadi kereta ekonomi New Generation versi modifikasi di Balai Yasa Manggarai. Serta melakukan kerjasama pengadaan kereta baru bersama INKA sebanyak 91 gerbong kereta ekonomi New Generation.