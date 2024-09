IDEAFEST 2024: Kontribusi Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kreatif Indonesia

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - IdeaFest telah konsisten menjadi pendorong utama akselerasi industri kreatif di Indonesia selama 13 tahun. Sebagai platform inklusif dan transformatif, IdeaFest terus menjadi enabler bagi industri dan para pelaku kreatif untuk berdiskusi, mengembangkan ide, dan berkolaborasi.

Tahun ini, IdeaFest 2024 hadir dengan tema " i " yang sarat makna. Huruf " i " merepresentasikan setiap individu yang memiliki ide, inovasi, integritas, dan inspirasi, serta menjadi penggerak pertumbuhan dan pemahaman kolektif. Selama 3 (tiga) hari, mulai dari 27 hingga 29 September 2024, lebih dari 160 sesi akan digelar di Jakarta Convention Center (JCC).

Lebih dari 400 pembicara nasional dan internasional akan hadir tahun ini dengan 67% dari pembicara merupakan nama-nama baru dan pertama kali bergabung dalam IdeaFest akan turut memberikan insight yang fresh.

Melansir hasil survey British Council tentang event festival di Indonesia[1], IdeaFest menjadi salah satu dari 31,03% festival di Indonesia yang telah hadir selama lebih dari 10 tahun menjadi bagian kultural dalam masyarakat. Dalam kurun waktu satu dekade, IdeaFest telah menjadi katalisator yang selalu konsisten hadir menjadi festival kreatif tahunan terbesar di Indonesia.

Dengan program yang terkurasi dengan matang oleh Braintrust IdeaFest, festival ini menjadi wadah bagi para pelaku kreatif untuk menampilkan karya-karya terbaik mereka, sekaligus menginspirasi lahirnya ide-ide segar yang mendobrak batasan kreativitas. Melalui berbagai program yang ada, IdeaFest secara aktif berkontribusi dalam pengembangan ekosistem ekonomi kreatif yang dinamis.

Ben Soebiakto, Co-Chair IdeaFest 2024 menyampaikan, “Festival di Indonesia memainkan peran penting dalam menumbuhkan ekonomi kreatif yang beragam dan inklusif. Melihat peluang tersebut, IdeaFest ingin turut mendukung pengembangan kreativitas generasi muda, membangkitkan potensi para pelaku dan ekonomi kreatif. Ke depan, potensi ini masih dapat terus ditingkatkan melalui kolaborasi yang lebih erat antara pelaku industri, pemerintah, dan masyarakat, sehingga ekonomi kreatif Indonesia dapat terus berinovasi, berdaya saing, dan berkontribusi lebih besar lagi bagi kesejahteraan bangsa.”

Berdasarkan data dari Kemenparekraf, realisasi nilai tambah ekonomi kreatif tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar Rp 1.414,77 Triliun atau setara 7,25% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 1.280,42 Triliun[2]. Capaian ini dipengaruhi dengan menguatnya perekonomian Indonesia yang disebabkan adanya stabilitas daya beli masyarakat terhadap produk subsektor fashion, art, culinary, game, film, music, video, animation, literature, technology, dan masih banyak lagi, yang juga selalu menjadi bahan diskusi di IdeaFest.

Dengan beragam inovasi dan kreativitas yang dihasilkan, subsektor-subsektor tersebut mampu menyerap tenaga kerja yang besar, menciptakan peluang usaha baru, serta meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.

Nazira C. Noer, CEO & Co-Founder of POPLICIST Publicist dan GM Jr Marketing Business Development ASRI Group sekaligus Braintrust IdeaFest 2024 mengungkapkan bahwa “Sebagai braintrust, kami sangat memperhatikan kurasi konten yang akan dibawakan sehingga dapat menciptakan hingga 160 sesi khususnya di bidang perfilman. Melalui tema ” i “ banyak sekali hal yang bisa didefinisikan, seperti inovasi, imaginasi, ide sampai diri kita sendiri. Platform IdeaFest menjadi sangat penting untuk memberikan suatu kebaruan dalam industri kreatif dan hadir sebagai solusi kreatif."

Selama tiga hari, IdeaFest 2024 akan menyajikan berbagai program menarik seperti IdeaTalks, IdeaFest X, IdeaFriends Forum, IdeaFest Night, Experiential Expo, Creative Market & Food Market oleh Semasa, hingga IP & Content Expo. Dalam Creative & Food Market, IdeaFest berkolaborasi dengan Semasa untuk menggelar bazar dengan lebih dari 225+ brand yang terdiri dari berbagai produk, mulai dari art, aksesori, perhiasan, fashion, kecantikan dan parfum, rumah & gaya hidup, eco brand, serta makanan dan minuman.

IdeaFest 2024 kali ini kembali menghadirkan deretan pembicara inspiratif yang telah sukses membangun jaringan global dengan tujuan untuk memperkaya wawasan peserta, menginspirasi inovasi, dan mendorong pertumbuhan industri kreatif Indonesia di kancah internasional. Melalui berbagi pengetahuan dan pengalaman, para pembicara akan memfasilitasi kolaborasi lintas budaya dan membuka peluang baru bagi para pelaku industri kreatif.

“Pastinya kami sangat excited dengan kesempatan ini. IdeaFest merupakan platform penting untuk pengembangan bakat, memberikan kesempatan bagi para seniman dan pelaku kreatif untuk mengembangkan kemampuan mereka, menjangkau dan melibatkan audiens, serta melangkah ke tahap berikutnya dalam perjalanan industri kreatif dan karier mereka,” ujar Fellexandro Ruby, Creator & Host Thirty Days of Lunch sekaligus IdeaFest X Collaborator.

Setiap tahunnya, IdeaFest selalu menyajikan kejutan baru. Salah satunya adalah program kolaboratif IdeaFest X yang menghadirkan beragam aktivitas menarik seperti workshop, live podcast, dan performance yang telah dikuratori secara khusus oleh Braintrust IdeaFest. Program ini tidak hanya memberikan pengalaman baru dan unik bagi setiap individu, tetapi juga menjadi wadah bagi mereka untuk mengeksplorasi ide-ide kreatif dan mengasah keterampilan.

IdeaFest 2024 juga berkolaborasi dengan Bank Saqu by PT. Bank Jasa Jakarta sebagai Official Banking Partner dan Samsung Galaxy Tab S10 Series dan Samsung Z Flip 6 serta Samsung Z Fold 6 sebagai Official Tech Partner. Untuk pembelian tiket dan informasi lebih lanjut perihal keseluruhan rangkaian acara IdeaFest 2024 silakan kunjungi website www.ideafest.id, serta akun media sosial resmi @ideafestid.

