Harga Pangan Hari Ini 26 Juli 2024: Harga Ikan Melambung, Cabai Turun

Bisnis.com, JAKARTA — Mayoritas harga pangan secara rata-rata nasional mengalami kenaikan pada hari ini, Jumat (26/7/2024). Kenaikan harga terjadi pada komoditas beras hingga bawang.

Berdasarkan data yang dilansir dari Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Jumat (26/7/2024) pukul 08.05 WIB, harga rata-rata beras premium naik tipis 1,22% atau Rp190 menjadi Rp15.760 per kilogram.

Harga beras medium pada hari ini juga naik tipis 0,52% menjadi Rp13.660 per kilogram. Sementara itu, harga beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog terpantau turun tipis 0,24% atau sebesar Rp30 menjadi Rp12.560 per kilogram.

Kenaikan harga juga terjadi pada bawang merah yang naik Rp410 atau sebesar 1,40% menjadi Rp29.690 per kilogram. Begitu pun dengan harga bawang putih bonggol yang juga naik Rp790 menjadi Rp40.980 per kilogram.

Sementara itu, harga cabai merah keriting dan cabai rawit merah kompak melandai. Misalnya saja harga rata-rata cabai merah keriting yang turun Rp400 ke level Rp43.820 per kilogram. Harga cabai rawit merah juga turun hingga menyentuh Rp65.660 per kilogram, menyusut 2,80% atau Rp1.890.

Selanjutnya, harga daging sapi murni di pedagang eceran turun Rp870 menjadi Rp134.480 per kilogram. Harga daging ayam ras juga turun Rp110 menjadi Rp35.050 per kilogram. Namun, harga rata-rata telur ayam ras justru naik 2,19% menjadi Rp29.880 per kilogram.

Masih merujuk data Bapanas, harga rata-rata gula konsumsi naik tipis 1,33% menjadi Rp18.270 per kilogram. Harga minyak goreng kemasan sederhana ikut naik 1,44% menjadi Rp18.340 per liter, sedangkan harga minyak goreng curah dipatok Rp15.690 per liter atau turun Rp300.

Berikutnya, harga kedelai biji kering impor terpantau terus menanjak menjadi Rp12.590 per kilogram, atau naik 5% atau sebesar Rp600. Sementara itu, harga jagung pakan di tingkat peternak juga kembali naik 2,63% menjadi Rp5.860 per kilogram.

Di sisi lain, harga tepung terigu curah turun tipis 0,39% menjadi Rp10.220 per kilogram. Sedangkan harga tepung terigu kemasan (non-curah) naik 1,72% menjadi Rp13.580 per kilogram. Adapun, harga rata-rata garam halus beryodium naik 4,49% menjadi Rp12.110 per kilogram.

Beberapa harga rata-rata pangan yang bersumber dari protein hewani juga naik, seperti ikan kembung yang melonjak tajam hingga 8,37% atau sebesar Rp3.110 menjadi Rp40.270 per kilogram.

Harga rata-rata ikan tongkol naik tipis 1,36% atau sebesar Rp430 menjadi Rp31.940 per kilogram, sedangkan harga ikan bandeng turun tipis 0,03% menjadi Rp33.090 per kilogram.