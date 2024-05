Soal Peluang Harga BBM Naik pada Juni 2024, Begini Kata Pertamina

Pertamina biasanya melakukan penyesuaian harga BBM per tanggal 1 pada setiap bulannya. Akankah harga BBM naik pada Juni 2024?

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga, Subholding Commercial and Trading PT Pertamina (Persero), belum dapat memastikan adanya penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) pada Juni 2024.

Adapun, Pertamina biasanya melakukan penyesuaian harga BBM per tanggal 1 pada setiap bulannya. Namun, sedari Februari 2024 harga BBM Pertamina belum mengalami kenaikan.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan mengatakan bahwa pihaknya masih memantau harga pasar terlebih dahulu sebelum bersikap.

“Pertamina tetap akan mendukung program pemerintah yang memberikan harga energi sesuai dengan kemampuan masyarakat,” kata Riva di SPBE wilayah Koja, Jakarta Utara, Senin (27/5/2024).

Riva menyampaikan bahwa Pertamina tetap dalam sikap untuk tidak menaikkan harga BBM dan pihaknya belum memiliki rencana tersebut.

Pemerintah diketahui telah memutuskan untuk tidak menaikkan tarif listrik dan harga BBM hingga Juni 2024 dalam rapat kabinet beberapa bulan yang lalu.

“Jadi kita enggak ada rencana untuk melakukan hal-hal yang di luar daripada ketetapan pemerintah,” ucap Riva.

Merujuk laman resmi MyPertamina, untuk wilayah Jawa, harga Pertamax masih dipatok Rp12.950 per liter, Pertamax Green 95 Rp13.900 per liter, dan Pertamax Turbo Rp14.400 per liter.

Sementara bahan bakar untuk diesel seperti Dexlite dipatok Rp14.550 per liter dan harga Pertamina Dex Rp15.100 per liter. Harga BBM bersubsidi, Pertalite dan Biosolar di seluruh Indonesia juga masih di harga Rp10.000 dan Rp6.800 per liter.

Harga BBM Pertamina

Pertalite: Rp10.000 per liter

Biosolar: Rp6.800 per liter

Pertamax Rp12.950 per liter

Pertamax Green 95: Rp13.900 per liter

Pertamax Turbo Rp 14.400 per liter

Dexlite Rp14.550 per liter

Pertamina Dex Rp15.100 per liter

