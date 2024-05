3 Layanan Kargo untuk Pelaku Bisnis

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - J&T Cargo membidik perluasan jangkauan layanan logistik kepada perusahaan-perusahaan yang sedang membangun infrastruktur bisnisnya di seluruh Indonesia melalui keikutsertaannya dalam pameran Transport & Logistic Indonesia 2024.

Muhammad Said Abdullah selaku Network Management Manager J&T Cargo mengatakan J&T Cargo membawa misi utama untuk mengenalkan "An Innovative Way for Your Business Logistic", dimana menawarkan solusi pengiriman ke seluruh wilayah Indonesia dengan layanan yang lebih komprehensif dan efisien, mulai dari LTL, FTL, Warehousing & Freight Forwarding baik ekspor maupun impor.

Dia mengatakan sebagai Domestic Cargo Partner, J&T Cargo menawarkan 3 bentuk layanan bagi pelaku bisnis, Tailored Solution for You, Real-time Handling Service, dan Reliable Nationwide Network.

Tailored Service For You adalahlayanan yang dirancang oleh J&T Cargo khusus untuk memenuhi kebutuhan setiap bisnis klien. Ini berarti J&T Cargo menawarkan fleksibilitas dan kemudahan bagi klien untuk menyesuaikan layanan pengiriman mereka sesuai dengan preferensi kebutuhan.

Real-Time Handling Service, dalam konteks ini klien dan J&T Cargo bisa saling terhubung secara langsung untuk mendapatkan informasi terbaru seputar pengiriman, kapanpun dan dimanapun. Klien dapat mengakses informasi terkini tentang status pengiriman barang, sehingga memungkinkan komunikasi langsung antara klien dan J&T Cargo melalui platform yang disediakan.

Dengan layanan yang real-time, transparansi dan keterbukaan dalam proses pengiriman menjadi meningkat, sehingga klien dapat merasa lebih terhubung dan terinformasi secara langsung tentang perjalanan barang. Hal ini juga memungkinkan klien untuk mengambil tindakan yang diperlukan dengan cepat jika terjadi perubahan atau masalah dalam pengiriman.

Kemudian Reliable Nationwide Network, layanan pengiriman J&T Cargo dapat menjangkau pengiriman yang lebih luas dengan jaringan tim yang independen di 25 titik area yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk pulau-pulau besar dan kecil serta daerah, sehingga memungkinkan untuk menjangkau pengiriman ke berbagai destinasi di seluruh negeri, dengan beroperasi di wilayah-wilayah tertentu untuk memastikan efisiensi dan keandalan pengiriman di setiap area tersebut.

Said menambahkan perusahaannya akan mendukung kebutuhan logistik dari klien dengan berbagai layanan & infrastruktur yang sudah dimiliki J&T Cargo, salah satunya dengan layanan Supply Chain Management (SCM) yang dirancang untuk membantu perusahaan meningkatkan efisiensi dan keandalan rantai pasok.

"J&T Cargo akan terus memberikan solusi logistik bagi kebutuhan bisnis secara domestik yang dapat menyesuaikan klien, layanan yang mencakup pengiriman domestik dari LTL, FTL, penyimpanan barang (Warehousing), hingga Freight Forwarding”, kata Said.

