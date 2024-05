Tak Hanya dengan Megawati PDIP, Sri Mulyani Pamer Keakraban Bareng SBY dan Boediono di Cikeas

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membagikan potret pertemuannya dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang memimpin kala dirinya pertama kali menjabat sebagai menteri.

Reuni yang digelar oleh SBY di kediamannya di Cikeas ini mempertemukan jajaran pejabat Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I (2004-2009) dan Jilid II (2009/2014), Minggu (12/5/2024).

Bukan hanya bertemu dengan SBY, Sri Mulyani juga bersua dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wakil Presiden RI ke-10 dan 12) dan Pak Boediono (Wakil Presiden RI ke-11), para Menko, jajaran Menteri, pimpinan TNI-Polri, kepala lembaga dan badan, hingga rekan-rekan staf kepresidenan dan mantan ADC.

“Kami berbincang hangat, berbagi kabar dan berbagi tips menjaga kesehatan dan semangat di usia yang masih cukup muda (karena life begins at 60 kalau kata Pak SBY..hehe),” ungkapnya dalam unggahan Instagram @smindrawati, Senin (13/5/2024).

Sri Mulyani terpantau hadir mengenakan kebaya cokelat lengkap dengan kain batik motif parang rusak yang menjuntai di lehernya.

Pakaiannya senada dengan sang suami, Tonny Sumartono, yang mengenakan kemeja batik motif parang rusak. Pertemuannya dengan SBY, yang mengenakan batik berwarna ungu, tampak hangat terlihat dari genggaman tangan mereka.

Meski dalam usia yang sudah lebih dari setengah abad tersebut, para pejabat negara tampak semangat dalam reuni tersebut.

“Satu hal yang pasti, di usia yang tidak muda ini para tokoh-tokoh bangsa ini tetap memiliki sebuah kesamaan. Rasa cinta dan bangga akan bangsa Indonesia. Sebuah semangat kolektif yang terus menyala dan tidak akan pernah padam. Old soldiers never die, they simply fade away,” tutupnya.

Momen hangat menyambut lebaran sebelumnya juga dibagikan Sri Mulyani ketika bertemu dengan Presiden Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo berapa waktu lalu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel