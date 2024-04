Top 5 News Bisnisindonesia.id : Amankan Arus Balik Hingga Musabab Rupiah Anjlok

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah bergerak cepat menghadapi arus balik Lebaran 2024, baik dari jalur darat maupun laut dari Sumatra ke Pulau Jawa. Sejumlah strategi pun disiapkan untuk menjaga kelancaran arus balik lebaran tahun ini.

Kendati Kementerian Perhubungan memperkirakan puncak arus balik terjadi pada Minggu (14/4/2024) hingga Senin (15/4/2024), kepadatan volume kendaraan yang menuju ke arah Jakarta sudah mulai terjadi di sejumlah ruas tol di Jawa Tengah sejak Jumat (12/4/2024) atau H+2 Lebaran.

PT Jasa Marga Tbk. (JSMR) mencatat sebanyak 42.466 kendaraan keluar dari Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama menuju Jakarta pada Jumat (12/4/2024). Sementara itu, Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division (JMT) memprediksi sebanyak 520.000 kendaraan akan kembali ke Jabotabek melintasi ruas Tol Cipularang dan Tol Padaleunyi selama arus balik Lebaran tahun ini.

Dalam Rapat Koordinasi Penanganan Arus Balik Lebaran 2024, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menginstruksikan agar surat perintah berlayar (SPB) kapal dapat lebih cepat dikeluarkan saat dibutuhkan. Hal dianggap dapat mendukung kelancaran arus balik pada penyeberangan feri.

Di sisi lain, Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus mencatatkan pelemahan pada pekan Lebaran 2024 ke level terendah dalam 4 tahun terakhir atau sejak April 2020.

Berdasarkan data Google Finance, saat ini rupiah bercokol di level Rp16.117 per dolar AS. Rupiah pertama kali menyentuh level Rp16.000 pada perdagangan Rabu (10/4/2024). Pada awal pekan Lebaran, yakni Senin (8/4/2024), rupiah masih berada di level Rp15.913 per dolar AS.

Adapun, jika ditarik mundur mengacu data Google Finance, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sempat menembus Rp16.000 pada 3 April 2020. Kala itu, nilai tukar mata uang Indonesia menembus Rp16.300 per dolar AS.

Data Google Finance tersebut menunjukkan pergerakan rupiah secara internasional. Sebab, perdagangan domestik pada momen Lebaran sedang libur.

Dua cuplikan berita tersebut merupakan bagian dari berita pilihan Bisnisindonesia.id yang disajikan secara analitis dan mendalam, berikut berita pilihan selengkapnya:

1. Langkah Taktis Pemerintah Amankan Arus Balik Lebaran 2024

Dalam Rapat Koordinasi Penanganan Arus Balik Lebaran 2024, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menginstruksikan agar surat perintah berlayar (SPB) kapal dapat lebih cepat dikeluarkan saat dibutuhkan. Hal dianggap dapat mendukung kelancaran arus balik pada penyeberangan feri.

Selain itu, Menhub juga meminta PT ASDP Indonesia Ferry agar membuat rencana cadangan dalam menghadapi pelbagai situasi yang mungkin terjadi agar tidak terjadi antrean penumpang. “Intinya, keterpaduan dari regulator, operator dan aparat. Saya pikir komandonya di tangan Kapolda dan Gubernur Lampung, jika ada operator dan regulator yang tidak cekatan bisa ditegur agar pola operasinya lebih baik,” ujar Budi dalam keterangan resmi, Sabtu (13/4/2024).

Lebih lanjut, Budi berujar bahwa akan memaksimalkan Pelabuhan Panjang di Lampung sebagai pelabuhan penyeberangan. Dia menyebut, ada tiga kapal yang bakal dioperasikan dari Pelabuhan Panjang dengan jadwal keberangkatan pukul 12.00 WIB, 14.00 WIB, dan 16.00 WIB. “Bagi masyarakat yang tinggal di Bandar Lampung, tentunya lebih efisien dari pelabuhan ini sehingga tidak perlu ke Bakauheni,” ucapnya.

Budi pun mengingatkan ihwal ketentuan kendaraan logistik yang dilarang menyeberang selama arus balik. Truk tiga sumbu dilarang beroperasi selama periode arus balik karena berisiko mengganggu perjalanan pemudik dan menyulitkan otoritas terkait dalam merekayasa lalu lintas.

2. Menjaga Optimisme Ekosistem Kendaraan Listrik Tetap di Jalur Cepat

Pemerintah optimistis ekosistem kendaraan listrik (electric vehicle/EV) di Tanah Air ke depannya bakal kian mapan, sejalan dengan makin banyaknya infrastruktur pendukung yang tersedia untuk penggunaan kendaraan terelektrifikasi tersebut.

Kendati penggunaan mobil listrik untuk mudik lebaran kali ini diproyeksikan hanya sekitar 18% atau 4.140 kendaraan dari total 23.000 mobil listrik di Indonesia, tetapi jumlah tersebut sudah jauh lebih banyak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Seturut dengan itu, jumlah infrastruktur pendukung berupa stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) untuk menghadapi arus mudik dan balik pada lebaran 2024 juga jauh lebih banyak dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) telah menambah 175 unit SPKLU yang tersebar di berbagai titik jalur mudik Jawa dan Sumatra sehingga total terdapat 1.299 unit SPKLU di 879 lokasi yang siap melayani pengguna mobil listrik di seluruh Indonesia.

3. Fakta di Balik Fenomena BPR yang Terus Berguguran

Jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Tanah Air terus menyusut seiring dengan kian maraknya bank yang sejatinya lahir sebagai motor perekonomian serta menopang usaha mikro kecil dan menengah itu mengalami kebangkrutan hingga berakhir dengan pencabutan izin operasi.

Adanya mismanagement atau fraud yang terjadi di internal BPR hingga persoalan kompetensi sumber daya manusia (SDM) disebut-sebut menjadi penyebab banyaknya BPR berguguran, meskipun prospek bisnis perbankan tersebut masih sangat menjanjikan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah BPR hingga Januari 2024 terus mengalami penyusutan. Dalam setahun, puluhan bank tersebut tutup serta terdapat juga merger antar-BPR.

Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia yang dirilis OJK baru-baru ini, terdapat 1.400 BPR di Indonesia hingga Januari 2024. Jumlahnya berkurang 37 unit bank dalam setahun atau sebanyak 1.437 unit bank bila dibandingkan dengan posisi Januari 2023.

Paling banyak BPR berkategori aset di atas Rp10 miliar, yakni 1.307 bank pada Januari 2024, turun dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya 1.328 bank.

4. Penjualan BYD Melambat, Tesla Unggul di Segmen BEV

Penjualan mobil listrik di seluruh dunia sepanjang dua bulan pertama 2024 meningkat 24,4% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu menjadi 1.843.000 unit.

Pertumbuhan penjualan tersebut mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan laju pasar sepanjang tahun lalu yang mencapai 33,4% menjadi 14.061.000 unit, yang mana BYD memimpin pasar dengan pangsa 20,5%.

Sepanjang dua bulan pertama tahun ini, BYD, pabrikan asal China, mempertahankan posisinya sebagai merek dengan angka penjualan terbanyak, meski menderita penurunan penjualan 8,5%.

BYD tetap berada di puncak daftar berkat penjualan kendaraan listrik ringan yang menguntungkan seperti Seagull, dan Dolphin.

5. Menyelisik Penyebab Rupiah Anjlok, Melemah ke Titik Terendah 4 Tahun

Adapun, mengacu data Bloomberg pada perdagangan terakhir jelang libur Lebaran, yakni Jumat (5/4/2024), rupiah ditutup menguat 44 poin atau 0,28% ke Rp15.848. Sementara itu, indeks dolar terpantau naik 0,11% ke level 104,010.

Sementara itu, tren lesunya rupiah memang sudah terjadi sejak awal tahun ini. Pada awal tahun atau perdagangan per 2 Januari 2024, rupiah masih di level Rp15.390.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan, di tengah liburnya perdagangan domestik, rupiah secara internasional memang melemah hingga mencapai level Rp16.000 per dolar AS.

Dia pun memproyeksikan nilai tukar rupiah itu bertahan hingga dibuka kembali perdagangan domestik pada pekan depan, Selasa (16/4/2024). “Kemungkinan besar nanti dibuka bisa langsung ke Rp16.000 karena fluktuasi di libur panjang ini cukup tinggi,” kata Ibrahim kepada Bisnis, Jumat (12/4/2024).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel