30 Contoh Soal Tes OJK Beserta Jawabannya

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka pendaftaran lowongan kerja staf. Simak contoh soal tes OJK, agar lulus saat ujian.

Dilansir dari ojk.go.id, OJK mengawasi dan mengatur seluruh kegiatan baik pada sektor perbankan, pasar modal dan sektor jasa keuangan non-bank.

Simak contoh soal dan jawaban untuk tes OJK yang dilansir dari berbagai sumber

1. OJK berperan dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen. Agar dapat menjalankan perannya tersebut, maka OJK melaksanakan tindakan yaitu….

A. Menetapkan sanksi administratif kepada pihak yang melakukan pelanggaran perundangan-undangan.

B. Menetapkan pengaturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter.

C. Meminta lembaga jasa keuangan menghentikan kegiatannya apabila merugikan masyarakat.

D. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan atau pihak tertentu.

Jawaban: C. Meminta lembaga jasa keuangan menghentikan kegiatannya apabila merugikan masyarakat.

2. Selain melindungi lembaga keuangan, OJK berperan memberikan perlindungan terhadap konsumen. Contoh tindakan OJK untuk melindungi konsumen dan masyarakat adalah….

A. Melakukan kegiatan safari Ramadan dalam bentuk edukasi keuangan ke beberapa pondok pesantren di Jabodetabek

B. Memberikan izin usaha perusahaan penjaminan kredit kepada PT tertentu

C. Menerbitkan Keputusan Dewan OJK perihal penetapan saham PT ABC, Tbk

D. Meluncurkan sistem aplikasi elektronik perizinan dan registrasi di pasar modal

Jawaban: A. Melakukan kegiatan safari Ramadan dalam bentuk edukasi keuangan ke beberapa pondok pesantren di Jabodetabek

3. OJK memberikan teguran mengenai restrukturisasi kredit macet yang tidak sesuai dengan ketentuan kepada salah satu lembaga perbankan. Berdasarkan pernyataan tersebut OJK telah menjalankan wewenangnya yaitu…

A. Pemeriksaan bank

B. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank

C. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank

D. Pengaturan manajemen risiko

Jawaban: B. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank

4. Pembiayaan OJK berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pasal 32 ayat 2. Sumber dana untuk membiayai kegiatan Otoritas Jasa Keuangan berasal dari….

A. Denda lembaga keuangan perbankan dan simpanan berjangka

B. Dana dari masyarakat dan penguatan lembaga keuangan bukan bank

C. Pinjaman dari bank sentral APBN

D. APBN dan pungutan lembaga keuangan yang diawasi

Jawaban: D. APBN dan pungutan lembaga keuangan yang diawasi

5. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan kebijakan pemberian perlakuan khusus kepada nasabah korban bencana alam yang memiliki kredit. Pernyataan tersebut menggambarkan wewenang OJK dalam hal….

A. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank

B. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank

C. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian

D. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan undang-undang

Jawaban: A. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank

6. OJK memiliki tugas untuk mengatur dan mengawasi kegiatan keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor industri keuangan non bank. Untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK memiliki wewenang tertentu yaitu….

A. Melakukan penunjukan pengelola statuter

B. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan

C. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK

D. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK

Jawaban: A. Melakukan penunjukan pengelola statuter

7. OJK melarang suatu perusahaan asuransi jiwa melakukan kegiatan usahanya, Perusahaan tersebut diwajibkan menurunkan papan nama serta menyelesaikan utang dan kewajibannya. Berdasarkan pernyataan tersebut lingkup wewenang OJK adalah….

A. Mengatur dan mengawasi mengenai aspek kehati-hatian bank

B. Mengatur dan mengawasi mengenai kelembagaan bank dan lembaga keuangan lainnya

C. Mengatur mengenai kesehatan lembaga keuangan

D. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat

Jawaban: B. Mengatur dan mengawasi mengenai kelembagaan bank dan lembaga keuangan lainnya

8. OJK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari segala campur tangan pihak lain, kecuali hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Berdasarkan pernyataan tersebut OJK disebut….

A. Bank of issue

B. Lender of the last resort

C. Lembaga Negara

D. Lembaga independen

Jawaban: D. Lembaga independen

9. Perhatikan pernyataan berikut ini!

1. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor keuangan

2. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur

3. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan

4. Melakukan pemeriksaan, penyidikan, dan perlindungan konsumen

5. Memberikan dana atau mencabut izin usaha

Tugas pengawasan yang dilakukan OJK ditunjukkan oleh pernyataan angka…

A. 1, 2, dan 3

B. 2, 3, dan 4

C. 2, 3, dan 5

D. 3, 4, dan 5

Jawaban: D. 3, 4, dan 5

10. OJK menetapkan sanksi berupa pembuatan surat tanda terdaftar konsultan hukum pasar modal atas nama seseorang karena yang bersangkutan telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wewenang OJK tersebut merupakan tugas OJK dalam pengawasan….

A. Pemberian perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan

B. Penetapan sanksi administratif kepada pihak yang melakukan pelanggaran

C. Penetapan kebijakan operasional pengawasan lembaga perbankan

D. Pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, dan perlindungan konsumen

Jawaban: B. Penetapan sanksi administratif kepada pihak yang melakukan pelanggaran

11. Fungsi Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah….

A. Melayani masyarakat yang tidak mampu dilayani bank karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan pihak bank

B. Sebagai lembaga perantara keuangan

C. Menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit murah

D. Menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan

Jawaban: A. Melayani masyarakat yang tidak mampu dilayani bank karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan pihak bank

12. Suatu lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kepada nasabah dengan jaminan barang atau surat berharga adalah….

A. Bank

B. Koperasi

C. Pegadaian

D. Asuransi

Jawaban: C. Pegadaian

13. Fungsi utama bank sebagai lembaga keuangan adalah….

A. Menjadikan perantara kredit

B. Menghimpun dana masyarakat

C. Menciptakan ruang giral

D. Melancarkan transaksi

Jawaban: B. Menghimpun dana masyarakat

14. UU yang membahas mengenai OJK adalah…

A. UU Nomor 12 tahun 2000

B. UU Nomor 21 tahun 2008

C. UU Nomor 21 tahun 2011

D. UU Nomor 23 tahun 1999

Jawaban: C. UU Nomor 21 tahun 2011

15. Bank yang menciptakan uang melalui masyarakat yang dikumpulkan dalam bentuk giro disebut…

A. Bank umum

B. Bank tabungan

C. Bank sentral

D. Bank pembangunan

Jawaban: A. Bank umum

