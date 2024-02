Mau Pakai KRL Bandara Soekarno Hatta, Cek Dulu Promo Februari Ini!

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — KAI Commuter menghadirkan promo Commuter Line Basoetta bagi Hadiah Fantastis atau Combastis untuk menarik minat masyarakat menggunakan Commuter Line Bandara Soekarno Hatta atau KRL Bandara Soetta.

Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba mengatakan pengguna Commuter Line Basoetta yang melakukan perjalanan dengan Commuter Line Basoetta pada periode Februari hingga Juni 2024 nanti.

Penumpang berkesempatan mendapatkan hadiah dengan membagikan kesan-kesannya dalam perjalanan menggunakan Commuter Line Basoetta yang diunggah pada akun sosial medianya masing-masing.

Syarat mengikuti promo COMBASTIS ini pengguna harus memiliki aplikasi C-Access yang sudah terintegrasi di smartphone masing-masing. Pada masa perjalanan tersebut, pengguna Commuter Line Basoetta dapat mengikuti promo dengan memasukan data perjalanannya pada formulir yang tersedia di menu promo aplikasi C-Access.

"Promo ini tidak berlaku untuk pengguna yang mendapatkan reduksi tarif tiket perjalanan Commuter Line Basoetta," ujar Anne melalui keterangan resmi, Minggu (18/2/2024)

Pengguna yang ingin berpartisipasi dalam promo ini wajib mengunggah (upload) konten perjalanan. Pengguna harus mengajak tiga orang teman di media sosial Instagram dan menandainya, lalu mencantumkan tagar atau hashtag #naik_clbasoetta, #combastis, dan #basoetta_journey.

Informasi lebih lanjut terkait promo tersebut terdapat dalam aplikasi C-Access atau di akun media sosial resmi @commuterline.

Khusus untuk layanan Commuter Line Basoetta, KAI Commuter mengoperasikan 56 perjalanan KRL Basoetta dengan perjalanan tiap harinya mulai pukul 05.00 WIB sampai dengan 22.45 WIB. Tercatat sepanjang Februari 2024 ini KAI Commuter mencatat rata-rata volume pengguna pada hari kerja sebanyak 6.142 orang per hari dan sebanyak 5.387 orang pada akhir pekan.

Antusiasme masyarakat untuk berpergian menggunakan Commuter Line pada akhir pekan terpantau meningkat.

Rata-rata volume pengguna Commuter Line Jabodetabek pada hari kerja sepanjang Februari 2024 mencapai 942.154 orang per hari, dengan rata-rata volume setiap hari Senin sebanyak 950.393 orang. Sementara itu, volume pengguna commuter line pada akhir pekan lalu rata-rata sebanyak 703.107 orang per harinya.

Akhir pekan lalu, Minggu (18/2/2024) hingga pukul 14.00 WIB tercatat pengguna Commuter Line Jabodetabek sebanyak 272.040 orang. Dengan Stasiun Tanah Abang sebagai stasiun dengan volume tujuan terbanyak yaitu sebanyak 29.418 orang.

Sedangkan untuk keberangkatan terbanyak pada akhir minggu lalu yaitu Stasiun Bogor dengan sebanyak 16.148 orang. Sedangkan Stasiun Tanah Abang pada waktu yang sama tercatat sebanyak 12.703 orang yang naik dan 29.418 orang yang turun di stasiun tersebut.

Melihat selisih volume penggguna yang cukup besar antara hari kerja khususnya hari Senin dengan hari libur akhir pekan, KAI Commuter mengimbau para pengguna untuk kembali ke Jakarta ataupun lokasi aktivitas kerjanya dengan memanfaatkan kondisi commuter line yang cenderung lebih lengang pada akhir pekan ini, untuk menghindari kepadatan di stasiun pada Senin pagi.

Saat ini untuk melayani pengguna, KAI Commuter mengoperasikan sebanyak 1.061 perjalanan commuter line Jabodetabek tiap harinya. KAI Commuter juga mencatat persebaran pengguna pada hari kerja masih terpusat pada jam sibuk, yakni pagi (06.30—08.30 WIB) dan sore hari (16.00—18.00 WIB)

Sedangkan untuk layanan Commuter Line Merak, KAI Commuter mengoperasikan sebanyak 14 perjalanan Commuter Line Merak per harinya mulai pukul 05.05 WIB sampai dengan pukul 21.22 WIB. Sepanjang bulan Februari ini tercatat total volume pengguna Commuter Line Merak sebanyak 200.404 orang, dengan rata-rata pengguna pada hari kerja sebanyak 10.071 orang per hari dan rata-rata pengguna para hari libur/akhir pekan sebanyak 13.720 orang per hari.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News