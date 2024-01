Ramalan Pengamat Soal Dampak Menkeu Sri Mulyani di Pemerintahan Jokowi

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Isu sejumlah menteri berencana mundur, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, berpotensi memberikan dampak besar terhadap ekonomi Tanah Air.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyampaikan, jika Sri Mulyani benar mundur dari jabatannya saat ini, akan menjadi syok terapi bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Menurut Bhima, saat ini dari jajaran menteri ekonomi di pemerintahan Jokowi, yang paling memiliki kredibilitas bahkan di kancah dunia, hanyalah Sri Mulyani. Sebagai gambaran, Sri Mulyani bahkan tercatat dalam jajaran 100th Most Powerful Women versi Forbes.

“Begitu kemudian Sri Mulyani dan menteri lainnya itu meninggalkan kabinet, maka efeknya terjadi syok terhadap kepercayaan investor, kreditur, dan bahkan konsekuensinya kita akan susah mendapatkan pinjaman baru dan kerja sama investasi termasuk transisi energi,” ujarnya, Jumat (26/1/2024).

Telebih Indonesia saat ini Indonesis gencar menagih komitmen Just Energy Transition Partnership (JETP). Jika Sri Mulyani mundur, Bhima melihat adanya potensi program JETP bakal jalan ditempat bahkan skenario terburuk, batal.

Bhima menilai kekuatan pemerintahan Jokowi terletak di tangan Sri Mulyani karena tak ada investor yang sepenuhnya percaya kepada Jokowi.

“Hampir tak ada investor yang percaya langsung pada Jokowi, perantaranya melalui Sri Mulyani dan Luhut Binsar Pandjaitan,” tuturnya.

Bhima yang juga alumni awardee LPDP tersebut melihat tekanan dari internal kabinet lebih manjur ketimbang dari masyarakat.

Di samping itu semua, meski kondisi aliran uang yang keluar hingga stabilitas rupiah dipertaruhkan jika jajaran menteri turun dari Kabinet Indonesia Maju.

Isu Mundurnya Sri Mulyani

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri menyebutkan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi sosok yang paling siap meninggalkan pemerintahan Jokowi.

“Secara moral, saya dengar bu Sri Mulyani yang paling siap untuk mundur,” ungkapnya dalam Political Economic Outlook 2024 yang diselenggarakan oleh Progresif Indonesia, dikutip Rabu (17/1/2024).

Bertebarnya isu ini tidak membuat Sri Mulyani mengurangi kegiatannya. Bahkan pada disaat isu ini mencuat di pertengahan Januari, dirinya tengah mengemban tugas ke Swiss untuk menghadiri pertemuan World Economic Forum (WEF). Termasuk menghadiri sejumlah rapat kabinet secara marathon.

