Daftar Harga BBM Pertamina, Shell, BP-AKR per Januari 2024, Kompak Turun!

Bisnis.com, JAKARTA - Stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU seperti Pertamina, Shell, dan BP-AKR kompak melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) per 1 Januari 2024.

SPBU pelat merah, Pertamina, menurunkan harga untuk sejumlah produk BBM nonsubsidi jenis Pertamax Series dan Dex Series. Penyesuaian harga berlaku untuk wilayah Jawa dan wilayah dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5%.

Dengan adanya penyesuaian tersebut, maka harga Pertamax akan disesuaikan menjadi Rp12.950 per liter dari bulan sebelumnya Rp13.350 per liter, Pertamax Green 95 menjadi Rp13.900 per liter dari Rp14.900 per liter, dan Pertamax Turbo menjadi Rp 14.400 per liter dari Rp 15.350 per liter.

Lalu, harga Dexlite dipatok menjadi Rp14.550 per liter dari Rp15.550 per liter, dan Pertamina Dex menjadi Rp15.100 per liter dari sebelumnya Rp16.200 per liter.

Penurunan harga BBM juga diterapkan oleh Shell Indonesia. Harga Shell Super (RON 92) turun menjadi Rp13.390 per liter. BBM setara Pertamax milik Pertamina ini pada bulan sebelumnya dibanderol seharga Rp13.990 per liter. Harga Shell V-Power (RON 95) juga turun menjadi Rp14.180 per liter.

Harga Shell V-Power berada di level Rp15.140 per liter pada bulan sebelumnya. Kemudian, harga Shell V-power Nitro+ (RON 98) diturunkan menjadi Rp14.470 per liter dari bulan sebelumnya yang dipatok seharga Rp15.480 per liter.

Harga Shell V-Power Diesel turun menjadi Rp15.190 per liter. Pada bulan lalu, BBM jenis diesel ini dipatok seharga Rp16.330 per liter.

Penyesuaian harga juga dilakukan di SPBU milik BP-AKR per Januari 2024. harga BBM BP 92 turun menjadi Rp13.200 per liter. BBM RON 92 setara Pertamax milik Pertamina itu sebelumnya dipatok seharga Rp13.950 per liter per Desember 2023.

Sementara itu, harga BP Ultimate juga mengalami penurunan menjadi Rp14.180 per liter.

Pada bulan lalu, harga BP Ultimate dipatok di level Rp15.140 per liter, sedangkan harga BP Diesel diturunkan menjadi Rp14.640 per liter, dari bulan sebelumnya yang dipatok Rp15.665 per liter.

Daftar harga terbaru BBM Pertamina, Shell, BP-AKR per Januari 2024:

1. Pertamina (untuk wilayah Jawa)

Pertamax: Rp12.950 per liter (sebelumnya Rp13.350)

Pertamax Green 95: Rp13.900 per liter (sebelumnya Rp14.900 per liter)

Pertamax Turbo: Rp 14.400 per liter (sebelumnya Rp 15.350 per liter)

Dexlite: Rp14.550 per liter (sebelumnya Rp15.550 per liter)

Pertamina Dex: Rp15.100 per liter (sebelumnya Rp16.200 per liter)

2. Shell Indonesia

Shell Shell Super: Rp13.390 per liter (sebelumnya Rp13.990 per liter)

Shell V-Power: Rp14.180 per liter (sebelumnya Rp15.140 per liter)

Shell V-Power Diesel:Rp15.190 per liter (sebelumnya Rp16.330 per liter)

Shell V-power Nitro+: Rp14.470 per liter (sebelumnya Rp15.480 per liter)

3. BP-AKR

BP 92: Rp13.200 per liter (sebelumnya Rp13.950 per liter)

BP Ultimate: Rp14.180 per liter (sebelumnya Rp15.140 per liter)

BP Diesel: Rp14.640 per liter (sebelumnya Rp15.665 per liter)

