Kedai Inklusif Sunyi Coffee Raih Apresiasi Mitra Juara GoTo 2023

Bisnis.com, JAKARTA - Sunyi Coffee, coffee shop yang mengusung nilai inklusi sosial, mendapatkan apresiasi sebagai Mitra Juara GoTo 2023. Penghargaan ini menegaskan apresiasi GoTo terhadap langkah dalam memajukan inklusivitas di tempat kerja dan mendukung taraf hidup para teman tuli.

Mitra Juara GoTo 2023 adalah kelanjutan dari Mitra Juara Gojek yang telah berlangsung sejak tahun 2019. Tema acara kali ini, Kebanggaan Indonesia, mengangkat cerita i para mitra dalam memberdayakan kemajuan, tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk komunitas tempat mereka beroperasi, serta dampak positif yang mereka berikan pada lingkungan sekitar. Acara tersebut berlangsung pada 9 November 2023, dihadiri oleh para direktur, Mitra Juara, dan berbagai komunitas ekosistem GoTo.

Acara ini memberikan penghargaan kepada 9 Mitra Juara yang berasal dari unit bisnis On-Demand Services, Financial Technology, dan E-commerce. Tahun ini juga merupakan tahun pertama GoTo memperkenalkan kategori Sustainability dengan pemenang dibawah Zero Emissions, Zero Waste, dan Zero Barrier yang sejalan dengan komitmen keberlanjutan Three Zeros GoTo. Sunyi Coffee menjadi sorotan di kategori Sustainability berkat dedikasinya dalam menciptakan kesempatan kerja inklusif bagi teman-teman disabilitas.

Sunyi Coffee, yang didirikan oleh Aldo pada tahun 2019, menjadi inspirasi bagi dunia usaha sosial. Coffee shop ini menjembatani kesenjangan dalam dunia kerja bagi teman-teman disabilitas dengan membuka peluang pekerjaan. Dengan berkolaborasi dengan komunitas tuli, Sunyi Coffee membuktikan bahwa disabilitas bukan penghalang untuk berkarya.

Fernaldo Gracia (Aldo), pendiri Sunyi Coffee, berbagi, "Berawal dari ketidaksetaraan bagi teman-teman disabilitas, Sunyi Kopi hadir untuk membuka kesempatan bekerja yang inklusif. Di Sunyi Kopi, mulai dari chef, barista, hingga kapten barnya itu merupakan teman-teman disabilitas."

Sunyi Coffee bukan hanya menjadi tempat kerja inklusif, tetapi juga meraih prestasi tinggi. Para teman disabilitas di Sunyi Kopi telah menjadi barista profesional dan bahkan meraih penghargaan dalam kompetisi Latte Art. Dukungan dari platform Moka dalam administrasi dan keuangan perusahaan juga memperkuat kontribusi positif Sunyi Coffee.

Aldo, juga menyatakan kebanggaannya, "Tentunya kita sangat bangga sekali ya, karena dibuat oleh orang Indonesia. Dan kita pun sedang ingin mengedepankan, kalau Indonesia juga bisa setara, inklusif, oleh karena itu kita punya semangat yang sama, antara Sunyi Coffee dan GoTo."

Tanah Sullivan, Head of Sustainability GoTo Group, menambahkan, "Keberadaan Sunyi Coffee di dalam ekosistem GoTo yang sejak berdirinya telah menjadi mitra yang memiliki komitmen penuh terhadap penciptaan lapangan pekerjaan dan pengembangan karir kaum disabilitas merupakan kebanggaan bagi GoTo. Kami optimis bahwa komitmen Nol Hambatan dimana GoTo secara aktif menyediakan aksesibilitas dan inklusivitas dari segi sosial dan ekonomi akan cepat terwujud berkat dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak di dalam ekosistem kami, seperti Sunyi Coffee.”

