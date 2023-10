Harga Minyak Masih di Level US$83 di Tengah Perang Israel vs Hamas

Harga minyak mentah masih di level US$83 per barel di tengah memanasnya perang Israel vs Hamas.

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Harga minyak mentah mengalami koreksi sehingga menghapus sebagian besar lonjakan serangan Hamas terhadap Israel pada akhir pekan.

Harga minyak mentah di West Texas Intermediate (WTI) diperdagangkan mendekati US$83 per barel setelah turun pada hari Rabu (11/10/2023), menyusul laporan New York Times bahwa intelijen AS menunjukkan bahwa Iran terkejut dengan serangan Hamas terhadap Israel.

Mengutip dari Bloomberg, Kamis (12/10/2023), harga WTI untuk pengiriman November turun 0,3 persen menjadi US$83,23 per barel pada pukul 07.14 pagi waktu Singapura.

Sementara harga minyak Brent kemarin, untuk pengiriman Desember ditutup 2,1 persen lebih rendah pada US$85,82 per barel.

Hal ini dapat mengurangi kemungkinan sanksi tambahan terhadap minyak Iran dan membantu mencegah negara tersebut dan proksi di seluruh Timur Tengah untuk terlibat dalam konflik.

Pasalnya, harga minyak ini juga jatuh setelah adanya laporan penyerangan oleh Hamas terhadap Israel yang mengejutkan Iran.

Sementara itu, American Petroleum Institute yang didanai oleh industri melaporkan peningkatan besar dalam persediaan, menurut orang-orang yang mengetahui data tersebut.

Namun, persediaan di Cushing, Oklahoma - titik pengiriman untuk WTI - terlihat kembali turun menuju level yang sangat rendah setelah kenaikan kecil minggu lalu. Data resmi akan dirilis pada hari ini, begitu juga dengan laporan pasar minyak bulanan dari OPEC dan Badan Energi Internasional.

Kenaikan produksi minyak minggu ini telah dibatasi oleh pemimpin OPEC+, Arab Saudi, pada hari Selasa yang menegaskan kembali dukungannya terhadap upaya-upaya kelompok tersebut untuk menyeimbangkan pasar minyak.

Di sisi lain, rekor produksi AS yang tinggi dan kemungkinan kesepakatan antara AS dan Venezuela juga telah membantu meredakan kekhawatiran tentang ketatnya pasokan. Harga masih sedikit lebih tinggi tahun ini setelah lonjakan pada kuartal terakhir setelah Arab Saudi dan Rusia membatasi produksi.

Biden Peringatkan Iran Tak Ikut Campur

Presiden AS Joe Biden memperingatkan Iran agar tidak terlibat dalam konflik Israel dengan Hamas di tengah-tengah kekhawatiran akan konflik regional yang lebih luas.

Jet-jet tempur Israel telah menggempur Jalur Gaza selama berhari-hari sebagai pembalasan atas serangan militan Hamas Palestina pada akhir pekan. Akibatnya, 1.200 orang tewas, lebih dari 2.700 orang luka-luka, dan menyandera sejumlah sandera.

Biden mengirim diplomat utamanya, Antony Blinken, ke Timur Tengah untuk menunjukkan dukungan abadi Washington untuk Israel, berusaha untuk mengamankan pembebasan para tawanan, termasuk warga Amerika, dan mencegah perang yang lebih luas meletus.

Berbicara di hadapan para pemimpin komunitas Yahudi di Washington, Biden mengatakan bahwa pengerahan kapal-kapal militer dan pesawat-pesawat yang lebih dekat dengan Israel harus dilihat sebagai sinyal kepada Iran, yang mendukung kelompok-kelompok Islam Hamas dan Hizbullah Lebanon.

"Kami telah menjelaskan kepada Iran: Berhati-hatilah," kata Biden, dikutip dari Reuters Kamis (12/10/2023).

Iran kemungkinan besar mengetahui bahwa militan Hamas merencanakan "operasi melawan Israel", namun laporan intelijen awal AS menunjukkan bahwa beberapa pemimpin Iran terkejut dengan serangan kelompok tersebut yang belum pernah terjadi sebelumnya dari Gaza.

Israel telah mengerahkan sejumlah tank dan kendaraan lapis baja di dekat Gaza sebagai persiapan untuk melakukan serangan darat ke daerah kantong pantai yang dikuasai Hamas tersebut.

"Kami akan menghapus hal yang disebut Hamas, ISIS-Gaza, dari muka bumi. Kelompok ini akan lenyap," kata Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant pada hari Rabu, menyamakan Hamas dengan kelompok ISIS.

Blinken merespon ketika ditanya apakah Washington telah mengadvokasi Israel untuk menahan diri dalam responnya, dirinya mengatakan sebelum berangkat bahwa Israel menghormati hukum internasional dan melakukan upaya untuk menghindari jatuhnya korban sipil.

"Kami tahu bahwa Israel akan melakukan semua tindakan pencegahan yang dapat dilakukannya, sama seperti yang kami lakukan, dan sekali lagi, itulah yang membedakan kami dengan Hamas dan kelompok-kelompok teroris yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang paling keji. Kita Semua Adalah Tentara Israel," ujar Blinken.

Para pemimpin Israel pada hari Rabu membentuk pemerintahan persatuan, berjanji untuk mengesampingkan perpecahan politik yang pahit untuk fokus pada perang melawan Hamas.

Partai Persatuan Nasional Gantz, yang menentang keras reformasi peradilan yang diusulkan oleh koalisi sayap kanan PM Israel Benjamin Netanyahu, mengatakan bahwa mereka tidak akan mendorong kebijakan atau undang-undang yang tidak terkait selama pertempuran berlangsung.

Israel telah menempatkan Gaza di bawah "pengepungan total" untuk menghentikan pasokan makanan dan bahan bakar ke daerah kantong yang berpenduduk 2,3 juta jiwa, yang sebagian besar adalah warga miskin dan bergantung pada bantuan. Bahkan pada Rabu kemarin, listrik padam setelah satu-satunya pembangkit listrik berhenti bekerja.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News