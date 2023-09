Medco dkk Resmi Teken Kontrak 3 Blok Migas Lelang Tahap I 2023

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Kontrak kerja sama pengelolaan tiga blok migas hasil lelang penawaran tahap I tahun 2023, yakni Wilayah Kerja Akia, Beluga, dan Bengara I, resmi diteken pada Kamis (21/9/2023).

Penandatanganan kontrak antara SKK Migas dengan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang dilakukan bersamaan dengan pembukaan agenda the 4th International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas Industry 2023 (ICIUOG) di Nusa Dua, Bali itu disaksikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.

Arifin berharap agar KKKS dapat menjaga komitmen eksplorasi hulu migas di dalam negeri untuk meningkatkan cadangan minyak dan gas bumi.

"Untuk memenuhi kebutuhan migas, Indonesia saat ini memfokuskan upaya eksplorasi cekungan migas dengan mengingat Indonesia masih menyimpan banyak cadangan migas yang belum dimanfaatkan. Dari 128 cekungan hidrokarbon, 68 di antaranya masih belum dieksplorasi," kata Arifin.

Selain itu, Arifin mengatakan, pemerintah terus meningkatkan jumlah wilayah kerja migas yang akan dilelang setiap tahunnya.

"Investor dapat berpartisipasi melalui proses penawaran wilayah kerja yang dilakukan pemerintah atau bernegosiasi langsung dengan pemerintah," kata dia.

Total investasi komitmen pasti dari penandatanganan kontrak ketiga blog migas tersebut mencapai US$22,2 juta dengan bonus tanda tangan sebesar US$650.000.

Di sisi lain, Arifin menambahkan, pemerintah berkomitmen untuk menyediakan fasilitas fiskal yang lebih menarik untuk kontrak kerja sama bersama dengan KKKS.

“Menteri ESDM, Keuangan dan SKK Migas telah masuk tahap akhir untuk merevisi PP Nomor 27 dan 52 tahun 2017. Revisi ini bertujuan untuk meningkatkan keekonomian dari proyek migas,” kata dia.

Sebelumnya, Kementerian ESDM telah menetapkan Konsorsium Armada Etan Limited dan Pexco Tarakan N.V sebagai pemegang hak pengelola Blok Akia dengan komitmen pasti 3 tahun sebesar US$7,70 juta disertai bonus tanda tangan US$500.000.

Konsorsium itu berkomitmen untuk melakukan akuisisi dan processing seismik 3D seluas 750 kilometer persegi.

Blok Akia dengan luasan 8.394 kilometer persegi terletak dilepas pantai Kalimantan Utara adalah WK eksplorasi dengan perkiraan sumber daya sebesar 2 billion barrel oil (BBO) minyak dan 9 triliun cubic feet (Tcf) gas. Lokasi WK Akia ini berdekatan dengan beberapa WK yang sudah terbukti potensi hidrokarbonnya, seperti Tarakan, Bunyu, dan Nunukan.

Sementara itu, Blok Beluga yang terletak di lepas pantai barat Natuna, dekat dengan South Natuna Sea Block B, Duyung, Natuna Sea Block A, Udang dan Kakap, diserahkan kepada PT Medco Energi Linggau, anak usaha PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC). dengan bonus tanda tangan US$100.000 dan komitmen pasti tiga tahun sebesar US$8 juta, termasuk di dalamnya pengeboran satu sumur eksplorasi.

Berdasarkan data yang ditawarkan Kementerian ESDM, Blok Beluga merupakan wilayah kerja eksplorasi dengan perkiraan sumber daya sebesar 360 juta barrel oil (MMBO) minyak dan 50 billion cubic feet (Bcf) gas.

Terakhir, WK Benggara I yang juga WK eksplorasi diserahkan kepada Texcal Mahato EP FZCO dengan bonus tanda tangan US$50.000 dan total komitmen pasti 3 tahun sebesar US$6,5 juta, termasuk di dalam pengeboran satu sumur eksplorasi.

Blok Benggara I yang terletak di Kalimantan Utara merupakan WK eksplorasi dengan perkiraan sumber daya mencapai 90 juta barrel oil equivalent (MMBOE) migas. Lokasinya juga berdekatan dengan WK yang potensi hidrokarbonnya sudah terbukti seperti WK Simenggaris dengan produksi gas bumi.

Perincian Kontrak Kerja Sama sebagai berikut:

No. Wilayah Kerja Kontraktor Komitmen Pasti dan Bonus Tanda Tangan 1 Akia - Armada Akia B.V (operator) - Pexco Tarakan N.V. 3 studi G&G dan Akuisisi Data Seismik 3D 750 km2; dengan total investasi senilai US$7,700,000 Bonus Tandatangan : US$500,000 2 Beluga PT Medco Energi Beluga 2 studi G&G dan 1 sumur eksplorasi dengan total investasi senilai US$8,000,000 Bonus Tandatangan : US$100,000 3 Bengara I PT Texcal Energy Bengara Indonesia 2 studi G&G dan 1 sumur eksplorasi dengan total investasi senilai US$6,500,000 Bonus Tandatangan : US$50,000

