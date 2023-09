KTT Asean 2023: Jokowi Serahkan Tongkat Estafet Keketuaan Asean ke Laos

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi menyerahkan tongkat estafet Keketuaan Asean ke Perdana Menteri Laos Sonexay Siphandone, usai mengemban tugas selama setahun penuh.

“Ini saatnya tongkat Keketuaan diserahkan ke Laos, and now we past the button to Laos,” kata Jokowi dalam upacara penutupan KTT ke-43 Asean di Jakarta, Kamis (7/9/2023).

Jokowi berharap agar negara anggota kawasan dapat semakin memperkuat kolaborasi dan kerja sama untuk Asean yang damai dan makmur serta menjadikan dunia sebagai tempat yang lebih baik untuk semua.

“Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas dukungan keketuaan Indonesia di 2023 dan dengan demikian, KTT ke-43 Asean dan KTT lainnya secara resmi saya tutup,” ujarnya.

Usai memberikan pidato penutup, Jokowi resmi memberikan palu keketuaan Asean ke Perdana Menteri Laos Sonexay Siphandone. Dengan demikian, keketuaan Asean selanjutnya resmi diemban oleh Laos selama setahun ke depan.

Sebagai informasi, KTT ke-43 Asean berlangsung pada 5-7 September 2023. Perhelatan diikuti oleh 22 negara dan 9 organisasi internasional, serta diisi dengan 13 pertemuan bilateral.

Adapun, sejumlah negara yang hadir dalam KTT Asean 2023 ini yakni Brunei Darussalam, Laos, Kamboja, Singapura, Malaysia, Vietnam, Filipina, Timor Leste, Cook Island, Bangladesh, Korea Selatan, China, Jepang, Kanada, Australia, India, Amerika Serikat, Rusia, dan Thailand.

Sebelumnya, akan ada sejumlah pertemuan yang diadakan, diantaranya diantaranya 20th Asean-India Summit, 18th East Asia Summit , 3rd Asean-Australia Summit, 13th Asean-UN Summit, Asean Indo-Pacific Forum (AIPF), serta Closing Ceremony KTT Asean ke-43.

