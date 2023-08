Bisnis Indonesia Property Award (BIPA) 2023 Digelar, Berikut Cara Daftarnya

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Bisnis Indonesia Group untuk pertama kalinya akan menghelat acara Bisnis Indonesia Property Award (BIPA) pada Oktober 2023 mendatang.

Melalui ajang perdana ini, Bisnis Indonesia memberikan pesan kunci kepada para pelaku industri properti di Tanah Air bahwa penghargaan terhadap para perusahaan yang telah berkomitmen dalam bertansformasi hijau dengan melihat konsep green business, unique, dan sustainability. Terlebih di tengah pemulihan industri properti pascabadai pandemi Covid-19.

Ajang penghargaan ini diberikan dengan lima kategori, yakni rumah tapak, unik dan heritage, apartemen, industrial, komersial, dan industri pendukung properti. Lima kategori tersebut dibagi dalam beberapa subkategori. Untuk kategori rumah tapak terdapat subkategori, yakni best eco-friendly, best sustainable, best township, best smart home design, best connectivity development, dan best subsidized housing.

Kemudian, pada kategori unik dan heritage memiliki empat subkategori, yakni best commercial heritage building, best non commercial heritage building, best commercial unique building, dan best non commercial unique building.

Selanjutnya, untuk kategori apartemen memiliki subkategori best luxury condominium with high end architectural, best mid end, dan best millenial condominium.

Untuk kategori industrial memiliki dua subkategori, yakni best green industrial dan best masterplan data center development. Di kategori komesial memiliki tiga subkategori penghargaan, yakni best retail store commercial, best luxury hotel, dan best green building mixed use development.

Dalam acara BIPA 2023 yang akan diselenggarakan pada awal Oktober 2023, disertai dengan agenda directors exclusive forum yang diharapkan dapat menjadi ajang para pemain industri properti saling bertemu dan bertukar pikiran.

Tata Cara Pendaftaran BIPA 2023

Penghargaan ini terbuka untuk umum dan dapat diikuti oleh berbagai perusahaan maupun lembaga yang terkait dengan industri properti. Pendaftaran dapat dilakukan pada link google form: pendaftaran Bisnis Indonesia Properti Award 2023

Peserta dapat submit pendaftaran dan menunggu dikirimkan link untuk unggah dokumen pendukung dari email dan Whatsapp panitia BIPA 2023. Untuk tahapan lebih lanjut akan diinfokan melalui email dan Whatsapp resmi dari panitia BIPA 2023.

