Pameran ICCEF 2023 Dorong Aksi Penyelamatan Lingkungan

Bisnis.com, JAKARTA -- Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyelenggarakan Indonesia Climate Change Expo and Forum (ICCEF) 2023 di Grand City Surabaya, mulai 6 hingga 9 Juli 2023.



Pameran ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda untuk menjadi bagian dari solusi melalui berbagai aksi nyata penyelamatan lingkungan. Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas, sebagai salah satu peserta pameran, turut serta mendukung kegiatan ini.



ICCEF 2023 merupakan rangkaian kegiatan menuju agenda internasional 28th Conference of the Parties United Nations Framework Convention on Climate Change (COP28 UNFCCC) tahun 2023 yang akan diselenggarakan di Dubai, Uni Emirat Arab.



Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari KLHK, Agus Justianto mengatakan bahwa saat ini dunia menghadapi tantangan yang berat. Bumi menghadapi triple planet challenges yakni perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan polusi. Ketiganya saling terkait dan sangat mendesak untuk diatasi.



"Di tengah krisis tersebut, tidak ada pilihan lain selain bekerja sama. Menjadi panggilan kita semua untuk melakukan akselerasi aksi-aksi nyata memerangi tantangan dimaksud," ujarnya melalui keterangan resmi, Minggu (9/7/2023).



Dalam pameran ICCEF 2023, APP Sinar Mas menampilkan beragam produk-produk binaan UMKM melalui program pemberdayaan masyarakat sekitar. Program pemberdayaan tersebut meliputi program Desa Makmur Peduli Api (DMPA) dan CSR mills.



Program DMPA saat ini telah memberdayakan UMKM masyarakat di 421 desa yang tersebar di 5 provinsi. Selain turut mensejahterakan masyarakat, program ini juga dirancang untuk menjaga kelestarian lingkungan salah satunya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.



Melalui program CSR Pabrik, APP Sinar Mas juga telah membina UMKM di 100 desa yang bergerak di berbagai sektor, mulai dari hortikultura, industri olahan makanan, sampai dengan kerajinan.



Direktur APP Sinar Mas Suhendra Wiriadinata mengatakan bahwa melalui Sustainability Roadmap Vision (SRV) 2030 sebagai landasan keberlanjutan bisnis, APP Sinar Mas bertekad dapat terus berinovasi sekaligus memastikan keberlanjutan lingkungan dan masyarakat sekitar.



"Kami percaya bahwa kolaborasi dengan berbagai pihak akan mendukung Indonesia keluar dari tantangan lingkungan yang ada," ungkapnya



Beberapa UMKM binaan unit usaha APP Sinar Mas yang ikut andil dalam pameran ini yakni dari binaan PT Ekamas Fortuna Malang, Batik Kaputren yang membina dan meningkatkan ekonomi perempuan di sekitar perusahaan.



Selain itu, ada juga binaan dari PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk yang mempromosikan produk-produk snack UMKM, serta produk kerajinan dari tali kur yang membina perempuan di sekitar perusahaan.



ICCEF 2023 diikuti oleh lebih dari 120 instansi yang terdiri dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perusahaan swasta, BUMN dan investasi, organisasi nir laba dan perguruan tinggi.



Ajang ini menunjukkan komitmen bersama untuk menghadapi tantangan lingkungan dan perubahan iklim yang semakin mendesak.

