JP Morgan Beli Aset First Republic Bank yang Disita Regulator AS

Bisnis.com, JAKARTA - JPMorgan Chase & Co akan mengambil alih sebagian besar aset First Republic Bank yang disita oleh regulator perbankan Amerika Serikat.

Kesepakatan tersebut diumumkan pada Senin (1/5/2023) dan mencakup pengambilalihan pinjaman senilai US$173 miliar, sekuritas US$30 miliar, dan deposito $92 miliar dari First Republic Bank.

Berdasarkan sumber yang mengetahui masalah tersebut, JP Morgan sendiri menjadi salah satu dari beberapa pembeli yang berminat, termasuk PNC Financial Services Group dan Citizens Financial Group Inc. Perusahaan tersebut mengajukan tawaran terakhir pada hari Minggu dalam lelang yang dijalankan oleh regulator AS.

Departemen Perlindungan Keuangan dan Inovasi California juga mengumumkan bahwa mereka telah mengambil alih First Republic dan Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) yang akan bertindak sebagai penerimanya.

Kemudian dalam sebuah pernyataan, FDIC memperkirakan bahwa biaya Dana Asuransi Simpanan akan menjadi sekitar US$13 miliar atau setara dengan Rp190 triliun. Biaya akhir akan ditentukan saat FDIC mengakhiri kurasi aset.

Sebagaimana diketahui, dalam pernyataannya, First Republic memiliki total aset sebanyak US$229,1 miliar atau setara dengan Rp3,3 kuadriliun pada 13 April dan deposito senilai US$103,9 miliar atau Rp 1,5 kuadriliun.

Chairman dan CEO JPMorgan Chase Jamie Dimon mengatakan bahwa pemerintah mengundang mereka dan perusahaan lainnya untuk maju. Akhirnya perusahaan melakukannya.

“Kekuatan finansial, kapabilitas, dan model bisnis kami memungkinkan kami mengembangkan tawaran untuk mengeksekusi transaksi dengan cara meminimalkan biaya Dana Penjamin Simpanan.” Ucap Dimon, mengutip dari Reuters (1/5).

Nantinya, 84 kantor bank milik First Republik di delapan negara bagian akan dibuka kembali sebagai cabang JPMorgan Chase Bank mulai Senin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :