Lalin Jalur Puncak Padat, One Way Arah Turun Diberlakukan Pagi Ini

Bisnis.com, JAKARTA – PT Jasa Marga Tbk. dan Korlantas Polri mulai memberlakukan sistem satu arah atau one way di jalur Puncak Bogor, Jawa Barat. One way diprioritaskan bagi kendaraan yang akan turun dari Kawasan puncak pada Selasa, 25 April 2023, pukul 07.01 WIB.

“07.01 WIB #Tol_Jagorawi Puncak DIBERLAKUKAN Satu Arah Prioritas Turun,” cuit Jasamarga dalam Twitter @PTJASAMARGA, Selasa (25/4/2023).

Rekayasa lalu lintas dilakukan untuk mengurai kemacetan di Kawasan Puncak, Bogor yang masih menjadi pilihan tempat berlibur bagi warga di masa libur Lebaran 2023.

Meningkatnya volume lalu lintas di Kawasan puncak menyebabkan kemacetan panjang terjadi. Bahkan kemacetan sudah mulai terjadi sejak Senin, 24/4/2023) dini hari.

Diberitakan Bisnis sebelumnya, Kasat Lantas Polres Bogor, AKP Dicky Anggi Pranata, mengatakan pihaknya masih berupaya mengurai kemacetan di sejumlah titik rawan, seperti Pasar Cisarua, akses masuk jalan alternatif menuju Taman Safari hingga Masjid At-Ta'awun.

Dicky menjelaskan, titik rawan kemacetan di Masjid At-Ta'awun disebabkan banyaknya masyarakat yang berkendara sejak malam mulai berhenti di sekitar rest area kawasan tersebut.

Selain kebijakan one way, pada pagi ini Jasamarga juga menerapkan sistem contraflow/kanan di Tol Jagorawi setelah Gerbang Tol Ciawi 1 KM 44+500 – KM 46+500 agar tertib di antrean.

Untuk itu, pihak Jasamarga mengimbau kepada para pengguna jalan untuk berhati-hati karena adanya jalur contraflow.

“HATI-HATI di Ciawi KM 46+500 - KM 44+500 arah Bogor, ada LAJUR CONTRAFLOW dari arah Bogor di lajur kanan,” tulisnya.

